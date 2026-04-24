Кросовер Chery Tiggo 4 добре знайомий українським автомобілістам. Але нещодавно на ринок вийшла його гібридна модифікація, тому саме час розглянути ці машини детальніше – що вони пропонують та скільки коштують.

З цікавою графікою

У автосалонах бренду сьогодні представлені Chery Tiggo 4 та Chery Tiggo 4 Hybrid після фейсліфтінгу 2025 року. З оновленням кросовер отримав нові фари у стилі Tiggo 7 другого покоління, та нове оздоблення задніх стійок. Задні ліхтарі отримали діодну "плетену" графіку. Варто зазначити, що головна оптика за замовчуванням світлодіодна. Chery Tiggo 4 - Екстер'єр Залежно від виконання, авто можуть мати 16-, або 17-дюймові колісні диски. На задніх дверях вже у "базі" встановлений спойлер з додатковим стоп-сигналом, що підвищує безпеку, особливо у світлий час доби, адже він завжди знаходиться у затінку й його краще видно. Chery Tiggo 4 - Шини та кліренс Завдяки заявленому кліренсу у 160 мм та невеликим кутам в'їзду та виїзду машина дозволяє впевнено себе почувати на ґрунтових дорогах та легкому бездоріжжі, а також у пошуку місць для паркування у мегаполісах. Але завжди варто пам'ятати, що авто має привід лише на передню вісь.

Трохи історії

Міський кросовер Chery Tiggo 4 виробляється китайським автовиробником Chery Automobile з 2017 року. Це п'ята модель лінійки кросоверів"Tiggo". Chery Tiggo 4 - В автосалонах України Концептуальний варіант моделі побачив світ ​у квітні 2014 року на Пекінському автосалоні. Вперше модель надійшла у продаж у Китаї у другій половині 2017 року. Спочатку модель вважалась спортивним варіантом Tiggo 5, хоча вони й побудовані на різних платформах. На українському ринку автомобіль дебютував у 2018-му.

Що цікавого у салоні

Якщо зовні гібрид та варіант з ДВЗ мають майже ідентичні, то у салоні починаються відмінності. Так, у суто бензиновому варіанті водія зустрічає панель приладів з парою цифрових дисплеїв – панелі приладів та інфотейнменту. Щоб потрапити у салон, достатньо лише потягнути за ручку дверей водія – усі версії авто оснащені безключовим доступом. У гібридного кросовера така ж концепція передньої панелі, але екран мультимедіа має більшу діагональ – 12,3 замість 10,25 дюйма відповідно. Також аудіосистема гібридного авто має 6 динаміків замість 4 у бензинового "родича". Chery Tiggo 4 - Мультимедійна панель Сидіння водія Chery Tiggo 4 має 6-діапазонне регулювання, крісло переднього пасажира – також з електроприводом, але налаштовується у 4 напрямках. Матеріали оздоблення можуть бути різних кольорів, але це переважно екошкіра та приємна на дотик тканина. Chery Tiggo 4 - Елегантний салон Сідати у авто доволі зручно завдяки неширокому порогу та оптимальній відстані від краю авто до крісла водія. Регулювання керма по висоті та вильоту у поєднанні з електроприводом крісла дозволяють знайти оптимальне місце за кермом. Цікаво, що багажний відсік обох авто має однакові габарити,та уміщує 340 літрів речей. Якщо скласти спинки крісел другого ряду, то отримаємо вже 1100 вільних літрів. Під підлогою бензинової версії розташувалось тимчасове запасне колесо, а у гібрида – ремкомплект та компресор.

Техніка

Обидві машини мають передньопривідну компоновку, незалежну підвіску спереду та торсіонну напівзалежну ходову на задній вісі. Ключові відмінності – у двигунах. Chert Tiggo 4 - Універсальна ходова частина Chery Tiggo 4 приводиться у рух 1,5-літровим бензиновим мотором на 113 к.с. та 138 Нм. Залежно від комплектації, у парі з ним працює 5-ступенева "механіка", або безступеневий варіатор. У змішаному режимі авто витрачає 7,3 літра на 100 км пробігу. Гібридний Tiggo 4 має силову установку у складі 1,5-літрового бензинового двигуна потужністю 95 к.с., тягового електромотора на 150 кВт та генератора піковою потужністю 71 кВт, а також у машині встановлено невеликий тяговий акумулятор 1,8 кВт*год. Chery Tiggo 4 - Потужний двигун Більшість часу бензиновий атмосферний двигун живить генератор, що своєю чергою передає тягу на електромотор і, відповідно, на колеса. На великій швидкості бензиновий двигун також може безпосередньо обертати колеса, а на парковці – навпаки, авто перетворюється на електромобіль. На одному баку, який вміщує 51 літр бензину, авто може проїхати понад 1000 кілометрів з середньою витратою у 5 літрів на 100 км пробігу.

Арсенал систем безпеки та захисту

Вже у базовій комплектації Tiggo 4 встановлені асистент допомоги при підйомі, чотири подушки безпеки, протиугінна сигналізація, датчики тиску в шинах, система допомоги при гальмуванні тощо. Chery Tiggo 4 - Запасна комплектація У гібриді також додаються ще дві подушки безпеки, асистент попередження про лобове зіткнення, утримання смуги руху, попередження про зіткнення ззаду, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, система кругового огляду та ін.