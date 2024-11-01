Carrera y Carrera в Києві:

Київ повертається на глобальну карту високого люксу. Іспанський ювелірний дім Carrera y Carrera відкрив власний бутик у столичній Mandarin Plaza. Простір повністю відтворює розкішний дизайн головного магазину бренду в Мадриді на знаменитій Золотій милі.

Сьогодні прикраси цього дому — це символ престижу та особливого статусу. Унікальний дизайн, який називають "ювелірною скульптурою", створюється за секретними сімейними технологіями та передається з покоління в покоління. Саме тому кутюрні вироби бренда для найважливіших виходів у світ обирають перші зірки планети — від Дженніфер Лопес до Леді Гаги.

Розкриваємо історію та головні секрети легендарного іспанського дому, який відтепер доступний у Києві.