Від родинної справи до топ-переробника олії в регіоні: Як інвестиції масштабують бізнес

Для українського агробізнесу час простих рішень минув. Війна, дорогі енергоресурси та низька маржа сировини змушують виробників шукати нову модель розвитку.
У спільному спецпроєкті РБК-Україна з OTP Bank та Групою компаній Промавтоматика на прикладі підприємства “Грандлітоїл” показуємо, як пільговий агрокредит, глибока переробка соняшника та промислова СЕС під ключ дозволяють оптимізувати витрати, вийти на прямий експорт до ЄС і суттєво підвищити прибутковість вашого бізнесу.
ЕВОЛЮЦІЯ БІЗНЕСУ: ВІД РОДИННОГО ПОЛЯ ДО ГЛИБОКОЇ ПЕРЕРОБКИ
Фундаментом для створення бізнесу стало власне фермерське господарство із земельним банком до 1000 га. Саме наявність власної сировини підштовхнула власників до розвитку, і у 2016 році історія підприємства "Грандлітоїл" розпочалася з будівництва першого заводу в селі Дружне.
Починали з малого — переробляли 60 тонн власного насіння соняшнику на добу та отримували лише сиру олію. Згодом потужності пресування наростили до 100 тонн. Оскільки переробка дозволила суттєво підвищити маржинальність власного врожаю, виробник вирішив не зупинятися на досягнутому і масштабувати бізнес далі.
Через шість років агропереробник запустив другий завод — для рафінації та дезодорації олії в селі Чернятин потужністю 120 тонн на добу. Цей етап збігся з приходом у бізнес нового покоління. Поки фермерське господарство із земельним банком до 1000 га очолює батько, оперативне та стратегічне управління заводами повністю взяли на себе його донька і син.
Керівники переробного комплексу "Грандлітоїл"
"Ми від самого початку розуміли: просто виробляти сиру олію недостатньо. Якщо хочеш будувати стабільний бізнес, орієнтований на міжнародні ринки, потрібно відповідати світовим стандартам і створювати кінцевий продукт із вищою доданою вартістю"
У виборі ніші орієнтувалися на специфіку регіону — соняшника навколо багато, що дає стабільну базу. Проте власна сировина покриває лише 10% потреб. Решту 90% компанія закуповує у місцевих фермерських господарств та агропідприємств у радіусі близько 50 км — за ринковими цінами. Саме орієнтація на розвиток локального ланцюга постачання та посилення економічної стійкості громад є важливим елементом підходів, які підтримує ЄБРР у межах програм фінансування малого та середнього бізнесу.
Щоб повністю завантажити лінії рафінації, родинний бізнес додатково закуповує сиру олію у 4–5 інших регіональних заводів. Робота має циклічний характер — у міжсезоння заводи зупиняють на планові ремонти.
Надія Мадей, директорка "Грандлітоїл"
"Для нас це не тільки про бізнес. Передусім це робочі місця: люди залишаються в селах, працюють і заробляють тут. Саме так розвиваються громади, і це для регіону чудово"
СТРАТЕГІЯ ЕКСПОРТУ: ЯК ВИЙТИ НА РИНКИ ЄС ТА ЯК ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ПІДТРИМКУ БАНКУ
Наступним логічним кроком після запуску рафінації став експорт. Готовий продукт дозволив компанії працювати напряму з європейськими покупцями, відмовившись від посередників. Залучивши експортного менеджера з готовою базою контактів, виробник вибудував прямі канали збуту до Молдови, Польщі, Болгарії, Греції, Франції та Німеччини. Обсяги відвантажуються наливом у флексітанках та автоцистернах, а розлив здійснюють уже партнери за кордоном.
Такий перехід до прямих поставок готового продукту кардинально змінює статус компанії в очах фінансового сектору, відкриваючи доступ до пакетних інструментів OTP Bank: овердрафту для ліквідності, лінії на закупівлю сировини та інвестиційного кредиту.
Ольга Волкова, директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам
OTP Bank
"Прямі експортні контракти свідчать про зрілість бізнесу та його здатність конкурувати на міжнародних ринках. Для банку це означає диверсифікацію ризиків: компанія менше залежить від коливань внутрішнього попиту та має передбачуваний фінансовий потік. Коли ми бачимо таку модель, це позитивно впливає на наше рішення щодо фінансування"
За словами Ольги Волкової, Банк відчуває запит агробізнесу на ефективність - клієнти рахують витрати на кожному етапі та інвестують в ефективні рішення, зокрема енергетичну автономність. OTP Bank має широкий перелік програм, які дозволяють скоротити до 2-3 років час окупності встановлення СЕС та накопичувачів, а також скоротити витрати на 1 кВт енергії в 14 разів: це державна програма 5-7-9, кешбек від ЄБРР до 30%, спільні партнерські програми банку зі ставкою 0,01% на перші місяці дії угоди. Найважливіше те, що ці програми можна поєднувати в одному проєкті, отримуючи максимально вигідні умови та економію. Після періоду окупності компанія фактично отримує безкоштовну електроенергію.
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ІНЖЕНЕРНИЙ ПІДХІД ПРОМАВТОМАТИКИ: МАТЕМАТИКА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ
Коли вінницьке підприємство перейшло до глибокої переробки, воно стало набагато залежнішим від безперервної роботи ліній. Рафінація та дезодорація олії — це безперервні процеси, де раптова зупинка через знеструмлення призводить до псування сировини та фінансових втрат. Через подорожчання електрики та ризики блекаутів виробник інвестував у власну сонячну генерацію.
Технічну частину проєкту реалізувала Група компаній Промавтоматика, побудувавши дві мережеві СЕС загальною потужністю 670 кВт (250 кВт у Чернятині та 420 кВт у Дружному).
Михайло Ганчук, співвласник ГК Промавтоматика
"Наш головний інженерний принцип — “Спочатку — дахи”. Вони є на кожному підприємстві й майже не використовуються. Земля під панелями через постійну тінь та брак опадів поступово гине, тому забудовувати родючі поля заради кіловатів — агрономічно руйнівний вибір. На вінницькому об'єкті ми довели, що землю чіпати не потрібно, повністю інтегрувавши масив панелей на дахах, а на ділянках із затіненням від будівлі охорони встановили оптимізатори потужності, щоб зберегти високу ефективність усього масиву"
Оскільки підприємство працює цілодобово, наступним логічним етапом розвитку його енергосистеми стане будівництво установки зберігання електроенергії (УЗЕ). Технічна логіка тут проста: вдень промислові акумулятори заряджаються від дешевшої сонячної генерації, а вночі — коли діє вищий мережевий тариф — завод споживає накопичену енергію. Це забезпечує підприємству не лише надійний захист від раптових відключень, а й дієвий інструмент управління тарифним навантаженням.
Проєкт "під ключ" від ГК Промавтоматика для компанії "Грандлітоїл"
Окрім повного самозабезпечення, правильно спроєктована сонячна електростанція дозволяє бізнесу заробляти. У літні місяці, коли відбувається пікова перегенерація, надлишки енергії можна продавати в загальну мережу на ринку “на добу наперед” (РДН) — наразі це приносить орієнтовно 4–6 гривень за кіловат-годину. Інтеграція СЕС із накопичувачами (УЗЕ) відкриває ще більше можливостей: компанія може акумулювати сонячну енергію вдень і реалізовувати її в мережу саме в години максимальних пікових цін на ринку.
- В години пікової генерації сонячні станції покривають 95–98% потреб олійного заводу та цеху рафінації.
- Система синхронізована з промисловими дизельними генераторами підприємства через автоматичне введення резерву (АВР). Час перемикання в режим острівної роботи становить лише 30–40 секунд, що повністю страхує заводи від зупинки ліній.
- Наступним кроком є встановлення систем накопичення енергії (УЗЕ) для збору дешевшої денної енергії на нічну зміну та продажу надлишків у мережу за механізмом "Активного споживача" в години пікових цін.
Автоматизована система керування "Грандлітоїл" в дії
СИНЕРГІЯ БАНКУ ТА ІНЖЕНЕРІВ: ЯК ПРАЦЮЄ "ЄДИНЕ ВІКНО"
Модернізація виробництва вимагає одночасного усунення двох головних ризиків — фінансового та технічного. Спільна екосистема OTP Bank та ГК Промавтоматика закриває ці питання в одному вікні, позбавляючи аграрія потреби шукати гроші та підрядника окремо.
Співпраця з вінницьким переробником стартувала у травні 2025 року, а вже на початку 2026-го клієнт залучив інвестиційний кредит на будівництво СЕС. Завдяки партнерській синергії, розрахунок окупності стає максимально прозорим.
Костянтин Гнедов, провідний експерт відділу
OTP Агро Фабрика
"Важливу роль відіграла адаптація державної програми “Доступні кредити 5–7–9%” для переробної галузі (секція КВЕД С). Завдяки цьому підприємство отримало фінансування фактично вдвічі дешевше за стандартні ринкові умови. Крім того, банк повністю супроводжує клієнта в отриманні безповоротного грантового кешбеку від ЄБРР у розмірі 10% від суми кредиту в СЕС. Саме поєднання пільгової ставки та кешбеку дозволило зменшити вартість залученого ресурсу (коштів) втричі"
Для аграріїв, які лише планують модернізацію, в OTP Bank діють додаткові партнерські програми: клієнти, які встановлюють СЕС, можуть отримати пільгову ставку по кредиту.
Водночас Промавтоматика повністю закриває інженерну частину: від енергоаудиту виробництва під цілодобове навантаження до пусконалагодження та оперативного сервісу.
СЕС компанії "Грандлітоїл", впроваджена "під ключ"
НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ
Наступним етапом розвитку "Грандлітоїл" стане будівництво екстракційного заводу. Це будівництво стане логічним продовженням стратегії, яку підприємство обрало ще у 2016 році: не продавати сировину, а створювати продукт із більшою доданою вартістю.
Досвід партнерства OTP Bank та ГК Промавтоматика доводить: навіть в умовах війни українські агровиробники мають усі інструменти для масштабного технологічного стрибка, якщо поєднують доступне фінансування, сильний регіональний інжиніринг та довгострокове стратегічне планування.
ЯК СКОРИСТАТИСЯ ГОТОВИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ
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