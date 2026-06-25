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Jetour створює автомобілі для подорожей усією родиною. Герой нашого огляду – повнорозмірний кросовер Jetour T2, який пропонує своїм пасажирам комфортний салон, сучасну силову установку та широкі позашляхові можливості.

Доросла зовнішність

Зовні Jetour T2 – це повнопривідний автомобіль, у зовнішності якого використані класичні елементи справжніх підкорювачів Off-Road. Це й великі бампери, і широке використання практичного нефарбованого пластику, і крюки для буксирування. Габарити автомобіля – 4784x2006x1880 мм, а колісна база дорівнює 2800 мм. Jetour T2 - Ефектний передній бампер Великі світлодіодні фари встановлені високо, по низу кузова йдуть масивні елементи із незабарвленого пластику, яка в районі дверей переходить у надійні та зручні інтегровані підніжки. Останні тут не тільки для краси, а й для комфорту пасажирів, тому що посадка висока. Підтверджує статус авто для подорожей без обмежень кліренс авто, який дорівнює 220 мм у найнижчій точці, при цьому вже з заводу на Jetour T2 встановлено штатний металевий захист силового агрегату. Кути в'їзду і з'їзду дорівнюють 28 градусів, а максимальна глибина броду, яку може підкорити герой нашого огляду, - 700 мм. Передбачений у Jetour T2 і позашляховий круїз-контроль, мінімальна швидкість якого становить 7 км/год. Jetour T2 - Лаконічний бокс з запасним колесом У лакованому боксі на задніх дверях розташоване тимчасове запасне колесо. Добре, що інженери компанії не відмовились від п'ятого колеса, адже "докатка" порівняно з ремкомплектом на бездоріжжі – значно більш практичне рішення.

Зручні екрани та широкі крісла

У салоні водія зустрічає висока багатоярусна передня панель і восьмикутне кермо. На широкому центральному тунелі розташувався масивний важіль АКПП незвичайної форми, також поруч знаходиться великий джойстик вибору режимів руху. По центру передньої панелі встановлений 15.6-дюймовий сенсорний дисплей. Інтерфейс управління усіма функціями через нього, зокрема і двозонним клімат-контролем, зручний і зрозумілий, а всі іконки великі, і повз них не промахнешся навіть на ходу. Jetour T2 - Функціональне місце водія У нижній частині дисплея зафіксовані регулювання температури, тому для цього не обов'язково викликати окремий екран. Окрім стандартних можливостей медіасистеми, тут є підтримка платформ Android Auto та Apple CarPlay, причому як з дротовим, так і бездротовим підключенням. Цифрова панель приладів на 10,25 дюйма трохи втоплена в передню консоль, завдяки чому інформація з неї зчитується без проблем при будь-якому освітленні. Для обох екранів передбачені денна та нічна тема. Цікаво, що перед водієм у графічному вигляді виводиться інформація про роботу електронних асистентів. Jetour T2 - Салон з високоякісних матеріалів Матеріали у інтер'єрі скрізь якісні: приємний м'який пластик, цікаво оформлені декоративні елементи під метал та деталі, обтягнуті шкірою і замшею. Крісла мають комбіновану оббивку. Передні крісла у Jetour T2 широкі, з добре пропрацьованим профілем. Електропривід сидіння водія доступний в 6 напрямках, також є електрорегулювання поперекового підпору в 4 напрямках. У T2 сидиш високо та бачиш далеко, що дуже зручно. Jetour T2 - Зручні опції для пасажирів При цьому передні стійки вузькі та не перекривають огляд. Дещо незвично, що бічні дзеркала в автомобілі налаштовуються через меню медіасистеми, але зазвичай водій цю операцію виконує один раз, тому до цього швидко звикаєш. Крім того, в автомобілі є пам'ять положень, так що достатньо один раз все налаштувати. Автомобіль має два ряди крісел, на яких може розміститись до пʼяти чоловік. Багажне відділення у похідному положенні має 438 літрів. Усередині багажника є кілька кишеньок та сіток для дрібниць. На дверях з внутрішньої сторони є відкидні гачки. Кріплення дверей багажника виконано максимально надійно. Якщо скласти другий ряд, то отримуємо вже 1688 літрів.

Силова установка кросовера

Автомобіль приводиться у рух 2,0-літровим чотирициліндровим турбованим двигуном 2.0T GDI потужністю 245 к.с. і максимальним крутним моментом у 375 Нм. Бензиновий мотор працює в парі з роботизованою семиступінчастою коробкою передач 7DCT з подвійним зчепленням. Максимальна швидкість кросовера становить 190 км/год. У змішаному режимі автомобіль витрачає 9,3 літра на 100 км пробігу. Jetour T2 - Потужний бензиновий двигун Jetour T2 оснащений незалежною підвіскою усіх коліс, ефективне гальмування автомобіля забезпечують вентильовані дискові гальма. Jetour T2 - Готовий до будь-яких задач Зручно, що робота фірмового повного приводу XWD від BorgWarner шостого покоління з електронним блокуванням заднього диференціала повністю контролюється електронікою, водію залишається лише вибирати режими руху, які позначаються на можливостях автомобіля в тих чи інших ситуаціях. Гарантія на Jetour T2 в Україні становить 6 років, або 200 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше.