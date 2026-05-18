PROMO 18.05.2026

Jetour T1 i-DM – це цікавий представник класу кросоверів. У ньому доволі класична зовнішність поєднується з інноваційною силовою установкою, що дозволяє машині десятками кілометрів не вмикати ДВЗ. Що ж приховано під прямими лініями авто, та скільки коштує кросовер?

Знайомимось з зовнішністю плагін гібрида

Бренд Jetour останніми роками активно розширює модельну лінійку. Так, 2024 року на Пекінському автосалоні був показаний прототип середньорозмірного кросовера Т2, а вже через кілька місяців світ побачила його серійна версія. Jetour T1 i-DM – це кросовер з несучим кузовом, що побудований на легковій платформі з поперечним розташуванням двигуна. Зовнішність оформлена у класичному позашляховому стилі і щедро "оздоблена" обвісом з нефарбованого пластику. Jetour T1 i-DM - Ефектний екстер'єр За габаритами героя нашого огляду прийнято вважати міським маневреним кросовером, але ви тільки подивіться на цей пояс із нефарбованих бамперів та накладок на пороги. І оцініть кліренс у 210 мм під захистом двигуна – справжній підкорювач туристичних маршрутів з дорогами різної якості. Jetour T1 i-DM - Впізнавана зовнішність Довжина моделі T1 i-DM – 4705 мм, ширина – 1967 мм, висота – 1843 мм, а колісна база у моделі T1 i-DM дорівнює 2800 мм. Насправді, прямокутні форми, великі фари, масивна решітка радіатора у поєднанні з широкими накладками на кузовних панелях роблять машину помітно більшою, ніж вона є насправді. Візуально непогану геометричну прохідність підтверджують й цифри: кут в'їзду становить 27 градусів, кут з'їзду – 25 градусів відповідно.

Особливості інтер'єру

Салон Jetour T1 i-DM скомпонований, як у справжнього повнорозмірного позашляховика. Так, потрапити на місце водія можна завдяки масивній підніжці. На передній панелі також прописались трансмісійний джойстик і шайба вибору їздових режимів. Jetour T1 i-DM - Тактильні елементи керування Роль панелі приладів взяв на себе екран на 10,25 дюйми, встановлений під козирком. По центру торпедо встановлений великий планшет медіасистеми діагоналлю 15,6 дюйми. В основі медіасистеми лежить продуктивний процесор Qualcomm Snapdragon 8155 та доступна українська мова. Під екраном розташована низка фізичних кнопок, якими можна керувати мікрокліматом у салоні. Кросовер Jetour T1 i-DM має два ряди сидінь, п'яті двері зроблені підйомними, а тимчасове запасне колесо розташоване в підпіллі багажника. При посадці "сам за собою" водій з ростом у 180-185 см матиме достатньо вільного місця як по ширині, так і по довжині як спереду, так і сзаду. Jetour T1 i-DM - Просторий салон Сам багажник у моделі доволі солідних розмірів – 574 літри за спинками другого ряду та 1262 літри зі складеними сидіннями другого ряду. Об'єм бензобака у машини дорівнює 70 літрів.

Інтелектуальний гібрид

Плагін гібридний кросовер оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором із системою безпосереднього впорскування GDI, і розвиває 143 кінські сили. У парі з ним працює безступенева трансмісія. Загальна потужність гібридної системи сягає 290 к.с. Силова установка включає два електромотори – основний тяговий та генератор. Батарея ємністю 26,7 кВт*год забезпечує до 117 км пробігу виключно на електротязі. Використання швидкісної зарядки дозволяє поповнити заряд із 30% до 80% приблизно за 30 хвилин. Для підключення до зарядної станції використовується європейський роз’єм CCS2 (Type 2). Jetour T1 i-DM - Потужна силова установка У змішаному циклі, за умови повністю зарядженого акумулятора, автомобіль витрачає лише 0,8 л пального на 100 км. Коли ж батарея розряджається, середня витрата бензину збільшується приблизно до 7 л на 100 км. Jetour T1 i-DM - Зручний зарядний порт Заявлено, що під час старту та руху з невеликим навантаженням авто використовує тяговий електродвигун. Бензиновий двигун активується у разі інтенсивного прискорення, буксирування причепа або при низькому заряді акумулятора. Якщо батарея має достатній рівень заряду, після запуску автомобіль автоматично переходить у повністю електричний режим руху. З вадами українських доріг справляється шасі зі стійками McPherson спереду та багатоважільною підвіскою на задній осі.

Корисні опції кросовера Jetour T1 i-DM вже у базовій для українського ринку комплектації Prestige має серйозний арсенал електронних асистентів та систем комфорту. Так, варто відзначити асистент спуску згори, асистент гальмування в поворотах, безключовий доступ, 2-зонний клімат-контроль, система панорамного огляду, пакртроніки та ін. Jetour T1 i-DM - Зручне та функціональне місце водія При русі у місті та на трасі водію завжди готові допомогти інтелектуальний круїз-контроль, cистема запобігання виходу зі смуги руху, cистема попередження про поперечне зіткнення ззаду, система автоматичного гальмування та ін.