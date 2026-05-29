У актуальній модельній лінійці Chery на українському ринку тісно поєднуються нові та добре знайомі, але суттєво оновлені моделі. Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid оснащено запатентованою інноваційною системою Chery Super Hybrid (Чері Супер Гібрид), що поєднує 1.5 л бензиновий двигун, трансмісію DHT та електродвигун, яка дозволяє моделі економити паливо.

Герой нашого огляду має "глуху" решітку радіатора, як у більшості сучасних електромобілів, виразний передній та задній бампери, складну графіку головної оптики, а також аеродинамічно прораховані колісні диски. Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Ефектні фари Автомобіль також оснащений сучасними світлодіодними фарами, які у поєднанні з датчиком світла забезпечують максимальну видимість у будь-яких дорожніх умовах. Задня оптика має виразну графіку, за "цифровим підписом" якої завжди у потоці можна впізнати Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid. Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Помітний кліренс Для кросовера заявлений мінімальний кліренс на рівні 175 мм – доволі серйозне значення для авто з великою тяговою батареєю. При виїзді на бездоріжжя під час подорожей родиною варто пам'ятати, що машина має привід на передню вісь. Хоча малі кути в'їзду та з'їзду й тяговита силова установка завжди прийдуть на допомогу поза доріг з твердим покриттям.

Заглянемо у преміальний салон

У салоні Tiggo 7 Plug-in Hybrid водія зустрічає ​​здвоєна панель екранів, кожна секція має діагональ у 12,3 дюйма. Також у розпорядженні водія та переднього пасажира інтуїтивно зрозумілий блок регулювання мікроклімату зі зручними регуляторами. Частина кнопок зроблені сенсорними, але вони широко рознесені, і не приховані у меню мультимедіа – з рештою, користуватись кліматичною установкою зручно. Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Зручна панель керування Також плагін-гібридний Tiggo 7 може похвалитись камерами кругового огляду, двозонним клімат-контролем, доступом до сервісів Android Auto та Apple CarPlay, бездротовою зарядкою, безключовим доступом та запуском двигуна. Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Просторий багажник Селектор трансмісії має подвійну функцію: за його допомогою також можна вибирати режим рекуперації енергії при сповільненні. Крісло водія оснащене електричними регулюваннями з доволі широким діапазоном, тому навіть людині високого зросту не буде проблемою підлаштувати органи управління під себе. На другому ряду місця більш ніж достатньо, також продумані кріплення для дитячих крісел. За замовчуванням багажний відсік може умістити 484 літри. На боковинах багажника розташувалась пара висувних гачків для легких сумок та пакетів. Якщо скласти другий ряд сидінь, то вивільняється одразу 1305 літрів для доволі габаритних речей.

Витрата енергії

Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid оснащений сучасною гібридною системою нового покоління, що поєднує бензиновий двигун 1.5 TGDI та високоефективну безступеневу гібридну трансмісію DHT. Двигун демонструє теплову ефективність на рівні 44,5%, розвиває потужність 143 к.с. та крутний момент 215 Нм. У свою чергу, трансмісія DHT забезпечує до 98,5% ефективності в EV-режимі завдяки інтегрованій конструкції з двома електродвигунами. Така технологія дозволяє Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid поєднувати динаміку, економічність та високий рівень комфорту під час щоденного користування. Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Сучасна силова установка Під підлогою розташована тягова батарея ємністю 18,3 кВт·год. Заявлено, що на ній машина може проїхати до 90 км. Цікаво, що плагін-гібрид підтримує швидкісну зарядку батареї максимальною потужністю 42,6 кВт*год, що не у чистих електромобілів зустрічається дуже рідко. У швидкому режимі до 80% ємності батарею можна зарядити лише за 19 хвилин. У Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid витрата енергії залежить від обраного режиму руху. У повністю електричному режимі (EV mode) автомобіль може рухатися без використання бензинового двигуна, тому витрата пального становить 0 л/100 км, а споживання електроенергії складає близько 20 кВт·год/100 км. Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Готовий до будь-який доріг Після розряду батареї система автоматично переходить у гібридний режим (HEV mode), де спільно працюють електродвигун та бензиновий двигун, забезпечуючи витрату пального на рівні близько 6 л/100 км. Офіційні показники за стандартом WLTP враховують роботу обох систем, тому комбіноване споживання може становити, наприклад, 1,5 л/100 км та 20 кВт·год/100 км залежно від стилю керування та рівня заряду батареї.