Carrera y Carrera в Києві:

Київ повертається на глобальну карту високого люксу. Іспанський ювелірний дім Carrera y Carrera відкрив власний бутик у столичній Mandarin Plaza. Простір повністю відтворює розкішний дизайн головного магазину бренду в Мадриді на знаменитій Золотій милі.
Сьогодні прикраси цього дому — це символ престижу та особливого статусу. Унікальний дизайн, який називають "ювелірною скульптурою", створюється за секретними сімейними технологіями та передається з покоління в покоління. Саме тому кутюрні вироби бренда для найважливіших виходів у світ обирають перші зірки планети — від Дженніфер Лопес до Леді Гаги.
Розкриваємо історію та головні секрети легендарного іспанського дому, який відтепер доступний у Києві.
СПАДЩИНА І ХУДОЖНІЙ АВАНГАРД
Заснований у Мадриді в 1885 році, Дім Carrera y Carrera побудував унікальну імперію на перетині культурної спадщини та художньої сміливості. Протягом 140 років бренд залишається тісно пов'язаним зі своїм корінням, передаючи секрети ювелірної майстерності від покоління до покоління під наглядом родини засновників.
У світі, де панує мас-маркет та стриманий мінімалізм, Carrera y Carrera безкомпромісно зберігає свій художній, майже скульптурний підхід. Головний дизайнер бренду Даніель Кальво створює унікальний стиль Дому вже понад 30 років, ювелірно поєднуючи ДНК бренду зі свіжим поглядом молодих майстрів іспанських шкіл дизайну.
Фірмова техніка матування золота Lightline залишається головним секретом та впізнаваним знаком Carrera y Carrera на світовому ринку. Попри модернізацію обладнання на фабриці в Мадриді, таємниця цього дивовижного ефекту "теплого сяйва" криється у філігранній ручній роботі майстрів, багато з яких віддали мануфактурі понад 25 років життя.
ЕМОЦІЯ ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ
Натхнення для шедеврів дизайнери знаходять у вічних речах: пристрасній культурі Іспанії, класичній архітектурі та світовому мистецтві. Кожна лінійка Carrera y Carrera — це не просто геометрія форм, а зашифровані символи, поетичні посили та приховані сенси, які прагне розгадати сучасна жінка.
Поняття High Jewelry за останнє десятиліття трансформувалося: інвестиційна цінність каменю більше не є головною музою для покупки. Ювелірна прикраса сьогодні — це чиста емоція, маніфест індивідуальності та закоханість у художній вислов і унікальну історію бренду.
“Інвестиційна цінність ніколи не була основною мотивацією клієнта для покупки — ні в класі люкс, ні в мас-маркеті. Ювелірні прикраси — це емоційна покупка. Важливо закохати клієнта у виріб, познайомити його з брендом та пояснити сенси, які реалізовані в кожній колекції”, — підкреслює комерційний директор компанії Carrera y Carrera Антоніо Кальво.
КУЛЬТОВІ КОЛЛЕКЦІЇ
My Angel Letters
Символізм Ініціалів
Кожна літера тут перетворюється на витончену золоту скульптуру-підвіску, створюючи вічний символ особистої історії та індивідуального стилю.
Infinito
Поезія вічного кохання
Колекція святкує глибокі почуття за допомогою бездоганної пластики ліній та таємних послань, закарбованих в образах троянд, полум'я та шипів.
Bambú
Східна філософія
Органічні форми бамбука як символу удачі інтерпретовані через фірмовий контраст блискучого та матового золота, що підкреслює архітектурну точність кожної лінії.
Círculos de Fuego
Сила природних стихій
Ювелірні дракони та вогняні кола балансують на межі реалізму та художньої фантазії, привносячи в образ сучасної жінки особливу сміливість і безапеляційну жіночність.
Origen
Повернення до витоків
Натхненна античними садами, ця серія поєднує барельєфні силуети тварин та мозаїчну геометрію в сучасний мікс традицій і монументального шарму.
Elements & The Cibeles
Ода богині Землі
Ексклюзивне намисто Cibeles, прикрашене рельєфним золотим листям древнього гінкго, присвячене фундаментальним силам природи та богині родючості.
Orquídeas
Текстильна історія в металі
Елегантна колекція переносить складні візерунки старовинної іспанської вишивки з імператорського шовку на об'ємні пелюстки з 18-каратного золота.
Hechizo & Odette
Поезія “Лебединого озера”
Намисто Odette збагачене сміливими об'ємами та контрастами текстур, які дарують унікальну ювелірну інтерпретацію балетного танцю.
ВІД КОРОЛІВСЬКИХ ПАЛАЦІВ ДО ЧЕРВОНИХ ХІДНИКІВ
Історія бренду нерозривно пов'язана з монаршими домами світу: Дім неодноразово отримував замовлення від іспанської королівської родини, створював Меч Перемоги (Sword of Victory) та весільну тіару для королеви Бельгії Фабіоли.
Сьогодні прикраси Carrera y Carrera стали невіддільною частиною кінематографічного шику та світського життя. Особливе місце в портфоліо посідають унікальні кутюрні вироби.
“Найбільшу гордість у нас викликають прикраси серії High Jewelry. Вони затребувані по всьому світу, їх одягають на червоні доріжки та великі заходи такі знаменитості, як Шакіра, Ева Лонгорія, Дженніфер Лопес, Софія Вергара, Леді Гага, Мадонна, Тейлор Свіфт та Аліша Кіз", - розповідає Антоніо Кальво.
А в різні епохи шедеврами від мадридських майстрів прикрашали себе Одрі Гепберн, Елізабет Тейлор і Скарлетт Йоганссон, підтверджуючи статус бренду поза часом.
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ СЕРВІС
Для клієнтів Carrera y Carrera не існує занадто складних запитів чи надто вибагливих побажань. Консультанти бренду завжди до ваших послуг — від допомоги у виборі концептуального подарунка до організації приватних зустрічей, персонального супроводу та післяпродажного догляду за вашими ювелірними шедеврами.
Сплануйте приватний візит до київського простору в ТЦ Mandarin Plaza на вулиці Басейній, 6, щоб відкрити для себе всесвіт іспанського високого ювелірного мистецтва в усамітненій та витонченій атмосфері. Двері бутика відкриті для гостей з понеділка по суботу з 10:30 до 20:00 (неділя — вихідний).
МАНІФЕСТ ДОВІРИ ДО УКРАЇНИ
Відкриття власного концептуального бутика в Києві у часи великих викликів — це потужний і свідомий жест Carrera y Carrera.
“Ми віримо в Україну та українського клієнта. У нас досить багато запитів і покупців з України в наших бутиках в Іспанії (Мадриді та Барселоні), тому ми вважаємо, що зараз хороший момент для виходу на український ринок.”
Раніше іспанський Дім працював виключно через мультибрендові ритейлери у 40 країнах світу. Проте починаючи з 2025 року стратегія змінилася.
“Ми розпочали відкриття власних монобрендових магазинів. Це дозволяє представити ширший асортимент, набагато краще презентувати сам бренд і наш сторітелінг, а також відкриває значно більші можливості для маркетингу“, — ділиться керівник компанії.
Візуально київський простір втілює абсолютно новий брендбук компанії. Він практично повністю повторює розкішний дизайн флагманського бутика площею 440 кв. м у Мадриді, але адаптований під камерніші розміри столичної локації.
"Ми прийняли рішення відкрити бутик у ТЦ Mandarin Plaza, адже локація в ритейлі відіграє ключову роль. Він історично є місцем люкс-шопінгу в Києві з цільовим потоком покупців завдяки сусідству з такими брендами як Tiffany, Bvlgari чи Balmain. Важливим фактором є і наявність паркінгу супермаркету Le Silpo, що створює додатковий сервіс для клієнтів" — підкреслює Антоніо Кальво.