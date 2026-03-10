СПЕЦПРОЄКТ 10.03.2026

Є проєкти, про які в професійному середовищі починають говорити ще до першого пресрелізу. Біоритм - саме з таких. Новий житловий квартал від KAN Development на Великій Васильківській, 143/2 - квартал із дев'яти будинків у центрі столиці - став головною темою ринку нерухомості ще до офіційного старту продажів. І коли нарешті з'явилися деталі, стало зрозуміло, чому.



Три панорамні басейни на дахах. Найдовша в Україні прогулянкова променада - 610 метрів над містом. SPA-простір із панорамною сауною на 16-му поверсі. Власний парк на 1,3 гектара без автомобілів. Школа міжнародного рівня та камерний дитячий садок. Дворівневий підземний паркінг. Сервіс п'ятизіркового готелю. Будівництво вже активно йде - і це, мабуть, найамбітніший девелоперський проєкт, який Україна бачила за останні роки.



Те, що він з'являється саме зараз - коли половина ринку стоїть, а якісної пропозиції в центрі Києва практично не залишилося - додає цьому проєкту додаткової цінності. Хто за цим стоїть і як це стало можливим - розповідає РБК-Україна.

KAN Development - понад 25 років на ринку. Компанія реалізувала більш як 4 млн м² нерухомості, збудувала понад 20 500 квартир, 15 навчальних закладів освітнього холдингу A+ та десятки бізнес-центрів і комерційних об’єктів. Серед найвідоміших проєктів - Комфорт Таун, Tetris Hall, Файна Таун, Республіка. Сьогодні в житлових кварталах KAN живуть понад 10 000 сімей, формуючи повноцінні міські спільноти. За роки повномасштабної війни KAN здав 10500 тисяч квартир без будь-яких затримок та інвестував понад 120 млн доларів у розвиток освіти. Поки ринок скоротився вдвічі і половина девелоперів зупинила роботу, KAN продовжував будувати. Для покупця це означає головне: є компанія, яка завершує те, що починає. Навіть коли навколо - невизначеність.

Чому саме зараз Дефіцит якісного нового житла у Києві - найгостріший за останні роки. Нове майже не будується, існуюче старіє, а попит серед тих, хто залишився у столиці та заробляє, - зростає. Люди шукають не просто квартиру, а повноцінне середовище для життя: з інфраструктурою, сервісом, освітою для дітей поруч. І не знаходять - бо таких пропозицій на ринку практично немає. ЖК Біоритм - План забудови На ринку формується класична ситуація: пропозиція нових проєктів обмежена, попит зберігається, а собівартість будівництва зростає. У такій ситуації сьогоднішня ціна квадратного метра може виявитися найнижчою з тих, які ми побачимо в майбутньому. Досвідчені інвестори розуміють цю арифметику і діють відповідно - саме тому інтерес до нерухомості у житловому комплексі Біоритм з’явився ще до офіційного старту продажів.

Що всередині Біоритму SkyRytm - найдовша прогулянкова променада на дахах в Україні: 610 метрів, що з’єднують будинки у єдиний живий простір руху та світла. Тут ти обираєш темп - ранковий чи вечірній. Три панорамні басейни з видом на Київ, фітнес-зони, камерний бар із краєвидом до горизонту.

Ранкове плавання, коли місто ще напівтихе, або вечірній келих вина на тлі заходу сонця - інструменти щоденного балансу між високим темпом роботи та якісним відновленням. Світанки на висоті SkyRytm стають ритуалом, що повертає до себе. Лише для резидентів. ЖК Біоритм - Світанок на висоті Окрема гордість житлового комплексу - панорамна сауна на 16-му поверсі, де Київ розстелюється під ногами крізь панорамне скління. Це один із найкрасивіших просторів комплексу, який вражає з першого погляду. На терасі - свіже повітря, тиша й краєвид, від якого перехоплює подих. Також у SPA-комплексі: римська парна, прохідна купіль, зона релаксу та бар. Повний цикл відновлення - за кілька хвилин від квартири, без необхідності кудись їхати. ЖК Біоритм - Панорамна сауна Приватний парк 1,3 гектара без машин - з авторським ландшафтним дизайном і безпечними дитячими зонами. Падел-теніс, спортивні зони, фітнес-простір із природним світлом та високими стелями. П’ять BBQ-зон та Party-room - коли хочеться зібрати друзів, не думаючи про логістику. Дворівневий підземний паркінг із прямими виходами до кожного будинку. Лобі за стандартами п’ятизіркового готелю - натуральні матеріали, м’яке світло, відчуття дому з першої секунди. Сервіс керуючої компанії: від щоденного прибирання до консьєрж-сервісу. Понад 14 варіантів планувань від 43 до 301 м², де кожен метр працює на ваш комфорт. Детальніше - у галереї проєкту.

Освіта поруч із домом Київський ліцей A+ та дитячий садок Біоритм - за 5 хвилин пішки. Програми Cambridge, англомовне середовище, спортивна арена 1500 м², сертифіковане укриття на 1160 м². Садочок на 60 дітей, співвідношення 1 педагог на 6 малюків, далі - природний перехід у школу A+ без стресу. 15 закладів Освітнього холдингу А+ - найбільша освітня мережа серед українських девелоперів. Коли школа міжнародного рівня - за п’ять хвилин від дому, це змінює не лише логістику родини, а й її якість життя. Для батьків це часто стає вирішальним аргументом. ЖК Біоритм - Зручність і доступність

Для кого це Для тих, хто хоче жити в центрі Києва на рівні, якого заслуговує, - не чекаючи кращих часів. Для тих, хто розуміє: нерухомість від перевіреного забудовника у центрі столиці - це одночасно і якість щоденного життя, і збереження капіталу на роки вперед. І для тих, хто звик мислити системно та діяти на випередження. ЖК Біоритм - Чекає на своїх мешканців Будівництво активно йде - хід будівництва можна відстежувати на сайті. Біоритм - це не просто житло. Це рішення, актуальність якого з часом лише зростатиме.

