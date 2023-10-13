Замок Дракулы и Диснейленд. Куда больше всего едут украинцы в экскурсионные туры осенью

Несмотря на войну, украинцы продолжают путешествовать. Осенью пришла пора экскурсионных туров в Европу, в которые отправляются женщины и дети.

Интерес к таким путешествиям вырос в разы, рассказал РБК-Украина гид туристической компании Adriatic Travel Владимир Гайдук.

Спрос на экскурсии в Европу – в три раза выше, чем до войны

Автобусные туры в Европу приобретают все большую популярность. По словам Владимира Гайдука, в этом году спрос на такие поездки вдвое выше, чем в прошлом, и в три раза больше, чем до войны и пандемии. В компании стали организовывать больше выездов по новым направлениям: в Испанию, скандинавские страны.

Осенью много путешествуют детские школьные группы – в парки развлечений: "Диснейленд" (Франция), "Европа-парк" (Германия), "Астерикс" (Франция), "Энерджилендия" (Польша).

"Также сейчас много туров в Италию, Францию, Швейцарию – женщины берут отпуск и путешествуют. Из более дешевых путешествий популярны Прага, Вена, Будапешт. На Хеллоуин (31 октября) многие хотят поехать в Трансильванию в Румынии, которой заинтересовались после просмотра сериала "Венсдей", – рассказывает гид.

Туры в соседние страны длятся 3-4 дня, а поездка во Францию или Швейцарию, Италию – от 6 дней.

"Самые популярные направления осенью: Франция и Италия. Париж всегда привлекает туристов. Многие едут в Италию, потому что хорошая погода, еще тепло. Летом посещать Венецию, Рим, Флоренцию тяжело из-за жары. А кто хочет походить по экскурсионным объектам, картинным галереям – именно сейчас "золотая пора", – говорит специалист.

Фото: Туристы в Париже (pixabay.com)

Также интересуются туристы Прагой – еженедельно выезжают 3-4 тура, которые включают экскурсии в этом городе. Есть отдельные туры выходного дня.

"Сейчас люди, если уже едут за границу, хотят лучше ознакомиться с той или иной страной. Если раньше были популярны туры выходного дня, то сейчас многие туристы едут на 7-8 дней. Стало больше туров без ночных переездов", –обращает внимание он.

Сколько стоят экскурсионные путешествия осенью 2023 года

По словам Владимира Гайдука, стоимость туров с прошлого года выросла до 10%. Это связано с подорожанием гостиниц в Европе и горючего. В то же время дети и семьи военных могут путешествовать со скидками (10-15%).

Этой осенью стоимость автобусных путешествий в Европу начинается от 100 евро (в туре в Будапешт), а во Францию и Италию – от 380 евро.

К примеру, 4-дневное путешествие в Трансильванию в Румынии стоит в среднем 140 евро. Этот тур включает в себя посещение замка Кантакузино, который стал популярным благодаря сериалу "Wednesday", замку "Дракулы" в селе Бран, замку Пелеш, крепости Рышнов и термального аквапарка Брашова. В то же время тур в Прагу обойдется в среднем 130-140 евро.

Путешествие в Париж – от 350 евро. В то же время экскурсии в Италию – от 260 евро. 8-дневный отпуск в Испании и Франции будет стоить от 450 евро.

Фото: Туристы в Барселоне (pixabay.com)

При этом поездка в Ирландию через Германию, Бельгию и Францию, которая длится 11 дней, обойдется от 830 евро.

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