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От 9 злотых. В Польше предлагают миллион акционных билетов на поезда

Фото: Поезда PKP Intercity в Белостоке, Польше (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше началась акция на осенние путешествия по железной дороге. Железнодорожная компания PKP Intercity подготовила миллион дешевых билетов для осенних поездок поездами.

Об условиях скидок TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт железной дороги.

Продажа акционных билетов со скидкой 45% от базовой цены продлится два месяца. Приобрести их можно по выгодным ценам в рамках предложений Super Promo и Promo Plus. Выбрать путешествие вдвое дешевле можно на вкладке "Łowcy Promo" на сайте. Купить билеты можно онлайн, в кассах и у кондукторов.

Самые дешевые билеты стоят от 9 злотых – например, из Варшавы в Седльце.

По другим популярным направлениям - немного дороже. Например, из Варшавы в Краков, Познань или Гданьск (Труймясто) можно добраться по цене от 19 злотых.

Но в менее популярные среди туристов города можно путешествовать дешевле – например, из Варшавы в Лодзь, Люблин или Белосток в определенные дни можно доехать за 14 злотых.

Фото: Железнодорожный вокзал во Вроцлаве (unsplash.com/yevheniia)

Количество дешевых билетов на отдельных направлениях ограничено. Больше вариантов дешевых билетов можно найти на поезда в непопулярные часы.

Скидки распространяются на поезда TLC, IC и Pendolino. Приобрести дешевые билеты можно с 1 октября по 30 ноября.

"На этом хорошие новости не заканчиваются. Действуют установленные законом скидки - поэтому, если вы путешествуете с ребенком или учитесь, можете насладиться путешествием с еще более дешевым билетом", - добавляют на сайте железной дороги.

Бесплатный проезд по железной дороге в Польше для украинцев, действовавший с начала войны, отменили еще с 1 июля.

Напомним, мы писали, что украинцев обяжут платить за убежище в Польше.

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Польша