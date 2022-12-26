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Украинцы возвращаются домой. Сколько людей въехали в Украину на праздники

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Понедельник 26 декабря 2022 14:20
Украинцы возвращаются домой. Сколько людей въехали в Украину на праздники Фото: Украинцы на границе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На рождественские праздники украинцы начали возвращаться в Украину – количество прибывших из-за границы выросло на десятки тысяч.

За последние дни поток на границе существенно оживился, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на данные Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что за минувшие сутки, 25 декабря, западные границы с ЕС и Молдовой пересекли 71 тысяча человек. Въехали 42 тысячи человек, из них 39 тысяч лиц – наши сограждане. Выехали с территории нашего государства только 29 тысяч человек.

24 декабря границу в обе стороны пересекли 104 тысячи человек. На въезд – 55 тысяч людей, из которых 52 тысячи – граждан Украины. Выехали из Украины в общем 49 тысяч человек.

В пятницу в канун праздничного уикенда в Украину въехали 57 тысяч человек, из них 47 тысяч наших соотечественников. В общей сложности границу пересекли в обе стороны 107 тысяч человек – это самые высокие показатели с марта 2022 года.

Украинцы возвращаются домой. Сколько людей въехали в Украину на праздникиФото: Пункт пропуска на украинской границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Как сообщал РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, в течение последних месяцев роста пассажиропотока на границе не наблюдалось. Он, наоборот, уменьшился. В ноябре границу пересекали 75-80 тысяч человек в обе стороны.

"В отдельные дни, обычно перед выходными, больше граждан пересекают границу на выезд, чем на въезд, однако и тогда разница между выездом и въездом невелика", – сообщал представитель ведомства.

Осенью пассажиропоток снижался: на 10% в сентябре и на 5% – в октябре. Ни после массированных ракетных обстрелов, ни после периодов длительного отключения света поток на выезд из Украины не увеличивался.

Напомним, мы писали, как изменилось отношение к украинцам в странах ЕС.

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