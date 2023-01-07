Тесты и вакцинация. В каких странах сохраняются ковидные ограничения в 2023 году

Пандемия коронавируса, которая остановила путешествия в мире с 2020 года, осталась в прошлом. Хотя некоторые страны все еще требуют у туристов тесты и вакцинацию.

Где в мире еще действуют ковидные ограничения для иностранцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Forbes.

США: вакцинация обязательна

Политика в отношении поездок остается неизменной с 2022 года – иностранные посетители должны быть полностью вакцинированы для въезда в США.

Туристы из Китая, Гонконга и Макао должны делать еще и тесты или справку о выздоровлении в течение 90 дней.

Ограничения в Китае остаются

В 2023 году впервые за три года возобновится возможность снова летать в Китай. Начиная с 8 января 2023 года иностранным туристам больше не нужно проходить карантин по прибытии.

Путешественники должны получить отрицательный тест перед прибытием не ранее, чем за 48 часов до вылета. Кроме того, все пассажиры самолетов должны носить маску во время полета. Также может остаться требование полной вакцинации.

Фото: Шанхай в Китае (unsplash.com/hanny-naibaho)

Канада проверяет туристов из 3 стран

В Канаду можно прибывать через любые границы без вакцинации. Но требования к тестированию остаются для прибывающих из Китая, Гонконга или Макао.

В Латинской Америке нужны тесты

Страны Центральной и Южной Америки полностью открыты для вакцинированных гостей, но в некоторых странах есть требования к тестированию непривитых посетителей:

Боливия;

Бразилия;

Чили;

Колумбия;

Гондурас;

Никарагуа;

Суринам;

Уругвай;

Венесуэла.

Требования к ношению масок в общественных местах различаются в зависимости от страны.

Фото: Туристы на Бали (unsplash.com/cassie-gallegos)

В Азии требуют сертификат вакцинации

Азия в основном открыта для привитых путешественников. Въездные требования остаются жесткими в нескольких странах для непривитых гостей, в том числе:

Фиджи;

Индонезия;

Япония;

Лаос;

Филиппины.

Последние три страны из списка разрешают въезд после получения отрицательного теста до прибытия. Другие страны запрещают въезд невакцинированным туристам.

Напомним, мы рассказывали про страну, куда все еще массово едут российские туристы.