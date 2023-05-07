Солнечная Сицилия. Живописное село платит 5000 евро, чтобы к ним переехали

Муниципалитет Петралия Сопрана, расположенный юго-восточнее Палермо в регионе Сицилия, предлагает денежные стимулы для новых жителей. За переезд в эту локацию заплатят 5000 евро.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Село Петралия Сопрана, расположенное на высоком живописном хребте, считается одним из самых красивых в Италии. Самый большой остров страны Сицилия, привлекает иностранцев размеренной жизнью среди природы с большим количеством солнца и средиземноморскими продуктами.

Видео: Яркие виды Петралия Сопрана, Сицилия (youtube.com/Aerial Pictures)

"Петралия Сопрана считается одним из самых красивых сел Италии. Но если вы хотите там жить, вам нужно быстро оформить заявку", – пишет издание.

Заявки следует подать до 10 мая 2023 года. Желающие должны обратиться напрямую в местный совет Петралия Сопрана.

Фото: Петралия-Сопрана, панорама (uk.wikipedia.org)

Фото: Церковь Богоматери Лорето (uk.wikipedia.org)

Село привлекает новых жителей выплатами в размере 5000 евро. Денежные средства доступны отдельным лицам или семьям, которые решили переехать на постоянное местожительство в эту локацию.

Чтобы иметь право на получение гранта, участники также должны приобрести – и, если нужно, отреставрировать – собственность в муниципалитете.

Такой схемой стимула приезда в регион власти надеются вернуть прирост населения. В Петралия Сопрана десятилетиями наблюдается депопуляция. Сейчас здесь проживает 2992 человека, хотя раньше здесь бушевала гораздо более активная жизнь.

Фото: Улицы Петралия Сопрана (ru.wikipedia.org)

Напомним, правительство Сардинии предложит до 15 000 евро людям, переезжающим в маленькие городки и деревни острова. Таким образом, хотят бороться с сокращением населения в небольших населенных пунктах.

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