Подорожуйте з обережністю. Названо небезпечні для поїздок під час пандемії країни

Інститут Роберта Коха (RKI) в Німеччині назвав найнебезпечніші для подорожей в пандемію країни, повідомляє видання Frankfurter Rundschau.

Так, інститут провів дослідження серед німецьких громадян. Судячи з опублікованих даних, за останні чотири тижні серед 87,6 тисячі заражених коронавірусом, 26,2 тисячі осіб виїжджали за межі держави.

"Більшість людей заразилися коронавірусною інфекцією вдома (у Німеччині - ред.). Однак у 26 218 випадках респонденти заявили, що під час інфікування вони перебували за кордоном", - наголошується в публікації.

Переважна більшість громадян в якості місць інфікування вказували балканські країни. Наприклад, Туреччину - за даними Інституту, тут заразилися близько шести тисяч німців. На другому місці списку - Косово (5,7 тисячі осіб), на третьому місці — Хорватія (майже 2,5 тисячі осіб). Також до списку увійшли курортна Греція та Італія.

"З іншого боку, Іспанія, яка в той час саме боролася з великим сплеском COVID, і її все ж відвідували багато німецьких відпочиваючих, схоже, зіграла незначну роль в поширенні інфекції", - додають у виданні.

Фото: E дослідженні зазначається, що багато мандрівників заразилися COVID під час поїздок до Італії (unsplash.com/josh-hild)

Однак вчені відзначили, що для дослідження збирали загальні дані про факт перебування за кордоном — не враховуючи цілей поїздок. Більш детальні цілі поїздок, такі як туризм, відрядження або особисті зустрічі з родичами, не уточнювалися.

Інститут імені Роберта Коха - Федеральний інститут Німеччини з вивчення інфекційних захворювань і непереносимих хвороб, розташований у Берліні. Є однією з центральних науково-дослідних установ Німеччини й підпорядковується безпосередньо Федеральному Міністерству охорони здоров'я.

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