RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Втрата непоправна". Загарбники спалили старовинну церкву з унікальним іконостасом

Фото: Церква Вознесіння Господнього у селі Лук'янівка на Київщині (facebook.com/Іван Биков)
Автор: Ольга Маджумдар

Згорів дерев'яний храм у селі Лук'янівка на Київщині

На Київщині під час боїв 24-25 березня 2022 року окупанти спалили старовинну церкву Вознесіння Господнього у селі Лук'янівка на Київщині.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку у Facebook архітектора Івана Бикова.

"Нова велика втрата для культурної спадщини Київщини. 24-25 березня 2022 року, в ході боїв російські загарбники вщент спалили церкву Вознесіння Господнього у селі Лук'янівка на Київщині. Храм був збудований у 1879 році і пережив дві війни, але не клятий "руський мир", - розповів він.

Фото: Залишки знищеної церкви у селі Лук'янівка (facebook.com/Іван Биков)

Зазначається, що споруда була в користуванні УПЦ (МП).

"Головне - це була цінна пам'ятка дерев'яної сакральної архітектури 19 століття. У 2020 році ми встигли обміряти цей храм", - додає Биков.

В коментарях відзначають завдану шкоду як неповправну втрату.

"В храмі був унікальний пізньокласицистичний іконостас і велика барокова ікона Деісус із попередньої церкви — шедевр першої половини 18 століття. Втрата абсолютно жахлива і непоправна", - додав к коментарях під дописом священик Андрій Власенко.

Нагадаємо, ми писали, які пам'ятки архітектури постраждали від обстрілів та бомбардувань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України