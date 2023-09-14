На популярном курорте Египта акула напала на туристку: что известно

В Египте активизировались акулы, нападающие на туристов у побережья Красного моря. В Дахабе от зубов хищника пострадал человек.

Власти закрыли один из пляжей курорта и начали расследование, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thenationalnews.com.

На известном среди дайверов курорте Дахаб, в 90 км от Шарм-эль-Шейха, 13 сентября акула напала на египтянку. Женщину с серьезной травмой руки госпитализировали.

Очевидцы рассказали, что девушка с парнем плавали возле отдельного пляжа. В результате нападения акулы девушка якобы потеряла руку. Ее достали из воды без сознания и доставили в больницу. После этого акулу пытались поймать с помощью гарпунов с катеров.

В связи с инцидентом власти закрыли один из пляжей на курорте и начали расследование причин нападения.

В июне представитель Министерства окружающей среды заявил, что в Красном море обитают 19 видов акул, все из которых могут нападать на людей. Министерство приобрело 60 приборов слежения, которые будут крепить к акулам вблизи курортов, чтобы эксперты могли отслеживать поведение хищников и определять, что побуждает их нападать.

В середине августа у берега в Дахабе дайверы сняли на видео двухметровую акулу. Тогда власти закрывали пляжи для проверки.

8 июня 2023 года в Хургаде на 23-летнего россиянина напала тигровая акула. Инцидент произошел на самом популярном пляже Dream Beach на виду других туристов, но никто не успел помочь пострадавшему.

В начале июля 2022 года пляжи Красного моря закрывали из-за гибели двух европейских туристок на курорте Хургада. В 2020 году в Хургаде акула покусала украинских туристов – мать и 12-летнего сына. Мальчику пришлось ампутировать часть руки.

В середине августа акула также испугала туристов в Испании – на пляже в Оливе в провинции Валенсия.

Тем временем украинцам назвали ошибки на отдыхе в Египте. В частности, нельзя кормить рыб, чтобы не привлекать к берегу акул.