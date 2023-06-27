RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше нашли причину массовой гибели котов: владельцам дали советы

Фото: Домашний кот (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше массово болеют и гибнут коты – уже зафиксировано 70 случаев в Поморском, Мазовецком и Люблинском воеводствах.

В лаборатории обнаружили, что некоторые животные были носителями вируса птичьего гриппа, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Три образца тканей внезапно погибших кошек проверили в Национальном исследовательском институте в Пулавах. Результаты анализов из Поморского воеводства выявили птичий грипп.

В заявлении главного ветеринарного врача говорится, что причиной смерти кошек в Поморском воеводстве является грипп. Хозяев призывали не паниковать и сохранять спокойствие.

Также дали рекомендации владельцам:

  • не выпускать кошек на самовыгул, особенно в местах, где могут быть птицы;
  • тщательно мыть руки;
  • не давать сырое мясо;
  • дезинфицировать обувь после прогулок;
  • мыть лапы собаки;
  • не допускать контакта кошек с другими животными;
  • не трогать мертвых птиц на прогулках.

Неизвестную болезнь начали обнаруживать ветеринары в середине июня. О случаях сообщили в ветеринарной клинике SpecVet. У животных были симптомы спутанного сознания, одышки и пневмонии, судороги.

Напомним, мы писали, как заехать в Украину с домашними животными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшахворобикішки