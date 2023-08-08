Пересадка в горы. "Укрзализныця" добавляет поезда во Львов на пике сезона

В августе украинцы массово едут поездами на запад Украины. В связи с большим спросом на пике сезона "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов из разных городов.

Откуда и по какому графику будут отправляться поезда, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Отмечается, что спрос пассажиров на поездки по железной дороге в западных направлениях большой, поэтому "УЗ" продлевает курсирование дополнительного поезда сообщением Киев-Львов и добавляет вагоны:

поезд №191/192 будет отправляться из Киева 9 и 10 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Из Львова поезд будет отправляться также 9 и 10 августа в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

будет отправляться из Киева и в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Из Львова поезд будет отправляться также 9 и 10 августа в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05. в состав поезда №89 включают по 2 дополнительных вагона из Киева во Львов на 8 и 9 августа и обратно на 9 и 10 августа ;

включают по 2 дополнительных вагона на 8 и 9 августа и обратно на и ; в состав поезда №12 из Львова в Одессу включают дополнительный вагон на 8 августа и из Одессы во Львов – на 9 августа.

Все вагоны охлаждаются кондиционерами для комфортного путешествия в жару.

Фото: В августе большой спрос на билеты во Львов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Также в августе во Львов будут курсировать другие дополнительные поезда из разных городов Украины:

поезд №191/192 Киев-Львов будет отправляться из Киева 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно из Львова поезд будет отправляться 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

будет отправляться из Киева 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно из Львова поезд будет отправляться 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05. поезд №111/63-64/112 Изюм, Харьков-Львов будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40. Обратно, из Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты – 21, 26, 28 и 31 августа – поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00.

будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40. Обратно, из Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты – 21, 26, 28 и 31 августа – поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. поезд №79/80 Днепр-Львов (через Киев) будет отправляться из Днепра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 августа в 22:15 и прибывать во Львов в 13:40. Обратно из Львова поезд будет отправляться 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 августа и 1 сентября в 15:48 и прибывать в Днепр в 06:49.

Поезда из Харькова и Днепра будут прибывать во Львов во время, удобное для пересадки в горы на рейс 815/816 Львов-Рахов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "УЗ" железная дорога запускает дополнительные поезда в Карпаты в августе.