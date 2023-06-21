Неизвестная болезнь. В Польше начали массово болеть и гибнуть коты

Владельцев кошек в Польше предупреждают о неизвестной болезни, которая стала поражать домашних питомцев. Животные массово болеют и гибнут.

Ветеринары предостерегают не выводить животных на прогулки и не давать сырое мясо, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

О неизвестной болезни кошек, не поддающейся лечению, сообщили в ветеринарной клинике SpecVet. По словам ветеринаров, животные сейчас массово болеют и умирают. Болезнь поражает даже молодых и здоровых особей.

"В связи с угрозой, которую представляет это заболевание, просим быть максимально осторожными. Не выходить на прогулки с котами, ограничить контакт с сырой свининой и мясом птицы, не допускать контакта с дикими птицами", – говорится в сообщении клиники.

Владельцам кошек советуют обращать внимание на симптомы и сразу обращаться к специалистам. Хотя пока никакое лечение не эффективно, поэтому среди больных животных высокая смертность.

Фото: Украинцы с животными в Польше (gettyimages.com)

Среди симптомов, которые могут проявиться у больного животного: нарушение сознания, судороги, отсутствие реакции зрачков на свет, скованность конечностей, одышка и эпилептические приступы. Также анализы показывают повышение уровня глюкозы в крови, снижение насыщения крови кислородом.

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