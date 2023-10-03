Места исчерпаны. В стране ЕС растет поток беженцев из Украины

В Нидерландах растет поток украинских беженцев. В центральном приюте в городе Утрехт 1 октября ночевали вдвое больше людей, чем есть мест.

Власти призывают создать больше приютов, иначе придется отказывать новоприбывшим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com и nos.nl.

Прибывающих в страну украинских беженцев сначала размещают в конференц-центре Jaarbeurs, откуда их распределяют между голландскими общинами. Так называемый "Украинский центр" в Ярберсе – один из двух центральных пунктов приема новых беженцев, другой в Амстердаме.

Транзитный пункт приёма в Утрехте рассчитан на 100 человек, но 1 октября там заселились 186 человек. Администрация поставила 250 коек. Обычно люди переезжают в муниципальное убежище через день. Но сейчас размещение становится все труднее.

Мэр города Утрехт Шарон Дейксма начала бить тревогу, что убежище становится все более переполненным:

"Мы не хотим, чтобы люди спали на улице, но из-за количества приезжающих мы должны начать им отказывать"

Она добавила, что заполняемость приютов для беженцев в Нидерландах была высокой в течение многих месяцев, но сейчас занято 99% мест в стране, поэтому нужно создать больше долгосрочных приютов.

Сейчас в Нидерландах зарегистрировано 98 920 украинских беженцев. Приюты рассчитаны на 82 890 коек, из них 81 983 используются.

25 регионам было предложено увеличить количество мест до 90 тысяч в ближайшие недели, а затем до 97 тысяч. По словам спикера Министерства юстиции, пока этого не удалось сделать. С 8 сентября было добавлено около 1000 мест, на 500 меньше, чем планировалось.

Украинские беженцы с 1 октября будут получать пособие до 302 евро на человека. Проживающие в принимающей семье также имеют право на дополнительную помощь в размере 80 евро.

При этом глава Совета Безопасности Ваутер Колфф выступает за сокращение прожиточного минимума для украинцев. По его мнению, некоторые украинские беженцы едут в Нидерланды именно по этой причине.

Он также выступает за то, чтобы беженцы из третьих стран вернулись в свою страну происхождения. Это касается примерно 3000 иностранцев, которые работали или учились в Украине до начала войны, а затем попросили временную защиту убежище в Нидерландах.

Между тем, часть беженцев из Украины отстояли право оставаться в Нидерландах. С 4 сентября власти Нидерландов планировали отменить временную защиту для граждан третьих стран, выехавших из Украины из-за войны. Однако они обратились в суд и действие приказа приостановили.

Также в Нидерландах начали готовиться к прибытию большего количества беженцев из Украины. К концу 2023 года в Нидерландах ожидается рост числа украинских беженцев свыше 104 тысяч человек.

Ранее для украинцев выстроили квартал отдельных квартир "Мрия" на тысячу беженцев.

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