Лавра в смартфоне. Заповедник открывает интерактивные и виртуальные туры: как посетить

Война кардинально изменила жизнь украинцев, в том числе ограничила доступ ко многим культурным объектам. Но все больше интересных локаций сейчас можно увидеть виртуально.

РБК-Украина побывалj на одной из экскурсий в формате виртуальной квест-миссии, которую в настоящее время внедряют в Киево-Печерской Лавре и рассказывает, как это выглядит на практике.

Открытьисторию. Как побывать в Лавре с квест-экскурсиями

Киево-Печерская Лавра возвращается к свей истории, в том числе через культурные проекты, которые здесь ведут с недавнего времени. К примеру, тут начали проводить реабилитационные сессии для защитников, прошедших войну. Сначала – в Верхней Лавре, а после возвращения заповеднику 12 дополнительных корпусов в Нижней Лавре, военные получили возможность посещать и эту часть. В самой Лавре говорят: это место – не только монастырь и музей, но и тысячелетняя история и наши корни.

Недавно положили начало созданию виртуальных квест-миссий для Лавры. Теперь посетить комплекс можно из любого уголка мира. Для этого требуется только смартфон с интернетом.

Фото: Квест-миссии можно пройти непосредственно в Лавре, а экскурсии посетить дистанционно из любой точки мира (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

Виртуальные квест-миссии – интерактивные туры, разработанные с использованием виртуальной и дополненной реальности и дополненные аудиосопровождением. Можно скачать мобильное приложение freegenGO, выбрать интересный период истории и погрузиться в цифровое путешествие через три основных этапа развития Лавры: княжеские времена, литовско-казацкую эпоху и новое время.

Каждый период знакомит с двенадцатью выдающимися личностями, среди которых Нестор Летописец, Алипий Печерский, Илья Муромец, Иван Ежакевич и другие.

Для посетителей,которые пришли на саму территорию Киево-Печерской лавры, доступна возможность сканирования QR-кода, позволяющего открыть приложение и начать интерактивное путешествие.

Фото: По трем QR-кодам доступны туры по-украински и по-английски, а также адаптивный инклюзивный маршрут (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

На каждой точке квеста виртуальные гиды будут рассказывать истории из жизни выдающихся деятелей, оказавших влияние на развитие украинской культуры, а представление в игровой форме позволяет слушать рассказы и взаимодействовать с виртуальными персонажами, рассматривая их в деталях благодаря смартфону.

Проект включает в себя 12 квест-миссий, каждая из которых состоит из 10 цифровых точек, открывающих историю и культурное богатство Киево-Печерской лавры.

Фото: На маршруте по самой Лавре можно "закрывать" точки и отвечать на вопросы, зарабатывать баллы (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

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Как пройти виртуальные туры в Лавре

В каждом из маршрутов можно прослушать повествование от первого лица четырех разных проводников, которыми выступают самые исторические фигуры. В зависимости от выбранного тура вам проведут экскурсию Нестор Летописец, Феодосий Печерский и другие.

Есть три разных QR-кода, по каждому из которых доступен тур на украинском или английском языке а также адаптивный инклюзивный маршрут, который разработали для тех, кто хочет посетить историческую локацию дистанционно. Он отличается тем, что не требует личного присутствия в Лавре.

Проходя квест, нужно "закрыть" семь точек, которые предстанут перед вами на карте. Особенно интересно будет детям, которым нравится искать что-то новое, исследовать местность и увидеть какую-то новую интересность.

После каждой из частей аудиогида будьте готовы ответить на вопросы: за правильные ответы начисляют баллы, за неправильные – вычитают. Во время тура гостей просят обратить внимание на определенные архитектурные детали или найти интересное изображение, например, на стене.

Фото: Узнать место можно подробнее, отыскивая локации лично (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

Посещение квест-миссий начинается с загрузки мобильного приложения FreeGenGo, доступного на App Store или Google Play.

После загрузки приложения пользователи могут выбрать интересующий период в разделе "Новости", а затем выбрать маршрут для исследования. Среди маршрутов доступны: Вера, Воля, Разум, Творчество. Каждый из которых знакомит с личностями, повлиявшими на развитие Лавры. Например, в маршруте "Истории Лавры: св. Феодосий Печерский и Вера" можно исследовать эпоху княжеских времен (XI-XIV век).

Также доступна опция отсканировать QR-код непосредственно на территории Киево-Печерской лавры: это позволит начать путешествие с проводником в виртуальном пространстве.

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Сохранение памяти. Почему важно цифровизировать знаковые локации

Сегодня виртуальный туризм становится важным инструментом сохранения интереса к туристическому и культурному наследию Украины. Он обеспечивает возможность безопасного и доступного посещения памятников, поддерживая культурный обмен и популяризирует украинскую историю, говорит в комментарии РБК-Украина Елена Чернега, специалист по виртуальному туризму, доктор философии, основательница ОО "Цифровизация туризма и культуры". Она является одним из сореализаторов проекта.

"Важно создавать национальные цифровые туристстические и культурные продукты, включающие оцифрованные туристические локации, культурные объекты, историческое, археологическое достояние. Как, например, в Лавре. Чтобы популяризировать среди туристов, которые после нашей победы приедут в сюда уже лично. Это может развивать туристическую и культурную сферу даже в такое сложное время", – рассказывает она.

Фото: Исторические фигуры и объекты, связанные с Лаврой, "оживают" на экранах смартфонов (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

Оцифровка достопримечательностей, исторических локаций и туристических достопримечательностей обеспечивает сохранение исторической памяти и позволяет выйти за пределы географических границ, говорит Людмила Витряная, креативный директор по виртуализации и интерактивным решениям компании #freegenGO.

"Виртуальные посетители со всего мира смогут исследовать культурные достопримечательности, не выходя из дома, что особенно важно в условиях глобальных вызовов. Украина сейчас имеет уникальную возможность использовать технологии для повышения конкурентоспособности на международной арене, предлагая туристам современные решения для изучения нашего культурного наследия" , – подчеркивает собеседница.

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