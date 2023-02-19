Количество поражает. Сколько авиакомпаний не пережили пандемию COVID

Более 160 авиакомпаний закрылись с 2019 года и во время пандемии COVID. Такие данные были обнародованы в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). 59 компаний стали банкротами в доковидный период, 53 – в 2020 году, 35 в 2021 и 15 в 2022-м.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

Среди закрывшихся авиакомпаний – бизнес-чартерная компания VolDirect, Atlantis Armenian Airlines (Армения), Air Namibia, Air Burundi, Embraer Great Dane Airlines (Дания), Stobart Air (Ирландия), Thomas Cook Airlines Balearics (Испания), Flybe (Большая) Великобритания), Flyr (Норвегия), Ernest Airlines (Италия).

"Если вы посмотрите на количество обанкротившихся авиакомпаний, это поражает. Были серьезные последствия для большого количества авиакомпаний. Пандемия обнаружила некоторые слабые стороны авиакомпаний, которых мы, возможно, не замечали в течение некоторого времени", – сказал CNN Стив Эрлих, глава Pilots Together, благотворительной организации, основанной во время пандемии для помощи освободившимся пилотам.

Тенденция к закрытиям снижается, но она подчеркнула важность пересмотра устаревших правил защиты пассажиров и посредников. Агентства годами требовали введения правил, гарантирующих, что единственной виновной в банкротстве является сама авиакомпания, и чтобы никакие другие игроки, привлеченные к продаже и покупке билетов, не остались без неоплаченных счетов, пишет издание.

Другие ассоциации неоднократно призывали Европейскую комиссию заставить авиакомпании предоставить финансовые гарантии для покрытия своих обязательств перед пассажирами в случае неплатежеспособности. Недавно они отметили, что "ни клиенты, ни туристические агентства не должны отвечать за ненадлежащее управление авиакомпаниями".

Фото: Thomas Cook Airlines Balearics SL была испанской туристической авиакомпанией и ранее принадлежала Thomas Cook Group, которая также обанкротилась (wikipedia.org)

По данным ForwardKeys, в первом квартале 2023 года количество бронирований по всему миру все еще снижалось на 22% по сравнению с 2019 годом. В Карибском бассейне количество бронирований в 2019 году уменьшилось на 3%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе. отстает на 46% вниз. Среди других цифр – Ближний Восток (снижение на 5%), Америка (9%), Европа (15%) и Африка (18%).

В последние несколько лет в туристической отрасли часто говорили о двух негативных ситуациях. Первым было закрытие Thomas Cook – большой британской компании, специализировавшейся на предоставлении туристических услуг. Ее банкротство оставило тысячи гостиниц, агентств, пассажиров без денег, которые невозможно вернуть. Второй проблемой стала пандемия, в ходе которой поставщики не могли возместить расходы на рейсы, отмененные из-за ограничений. Это заставило многие компании отдавать потребителям собственные средства.

По мнению некоторых экспертов, банкротства уже являются частью процесса объединения компаний. Некоторые региональные авиакомпании объединяются в одну организацию. В Европе, к примеру, Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level и Vueling уже принадлежат IAG.

Региональные аэропорты также пострадали от последствий пандемии, поскольку многие авиакомпании решили сосредоточиться на больших хабах.

Напомним, масштабная забастовка парализовала аэропорты Германии: отменены более 2000 рейсов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.