У Німеччині повернуть обмеження через COVID: названа дата

Німеччина зробила перший крок до нового посилення обмежень через COVID, щоб запобігти хвилі інфекцій протягом осені та зими цього року. Серед іншого, уряду запропонували знову зробити носіння масок обов'язковими для всіх.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

МОЗ Німеччини країни спільно з Мін'юстом підготував пропозицію щодо подальшої розробки закону "Про захист від інфекцій" (IfSG), який є правовою основою боротьби з пандемією.

"Осінь і зима пов'язані з очікуваним сезонним сплеском випадків захворювання COVID-19, а також з підвищеним навантаженням на систему охорони здоров'я та іншу критично важливу інфраструктуру. Тому потрібні змінені правила. Пропозиція передбачає правову основу, адаптовану до ситуації з 1 жовтня 2022 року по 7 квітня 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я вказує, що, якщо Німеччина прийме цю пропозицію, то маски стануть обов'язковими в літаках і громадському транспорті далекого прямування.

При цьому маски й негативний результат тесту на COVID-19 залишаться обов'язковими для доступу в лікарні та установи повного і напівстаціонарного лікування, а також для працівників амбулаторно-поліклінічних служб. Звільнені від обов'язку носити маску будуть тільки пацієнти, лікування яких перешкоджає носінню маски.

Фото: У Німеччині запропонували повернути масочний режим з осені (unsplash.com)

При цьому від обов'язкового тестування пропонують звільнити тільки знову щеплених і знову видужалих від вірусу.

Коментуючи цю пропозицію, федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах зазначив, що цієї зими Німеччині необхідно краще підготуватися до коронавірусу, а нові пропозиції включають кампанію з вакцинації новими вакцинами, тестування і нову концепцію лікування, профілактичні заходи для захисту найбільш вразливих.

"З 1 жовтня федеральні землі можуть зобов'язати використовувати маски в приміщенні. Якщо ситуація того вимагатиме, маски будуть обов'язкові й на заходах просто неба", — сказав він, додавши, що пандемію можна подолати тільки спільно.

Федеральним землям треба буде вирішити, чи хочуть вони ввести більш суворі обмеження, наприклад, зробити маски обов'язковими в місцевому громадському транспорті й у загальнодоступних закритих приміщеннях.

Відзначимо, у Німеччині з 1 вересня зміняться правила перебування українців: там почнуть рахувати безвізові дні тих, хто приїхав в країну.