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Без гарантій в'їзду. Франція відновлює видачу віз росіянам

Фото: Париж, Франція (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Рішення пов'язане з нещодавно ослабленими обмеженнями на в'їзд до країни

Франція з 1 квітня 2022 року відновить видачу росіянам всіх типів віз, включаючи туристичні.

Про це повідомляє TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на сайт Генерального консульства посольства Франції в Росії.

Рішення пов'язано з нещодавно ослабленими обмеженнями на в'їзд до Франції, пов'язаними з пандемією COVID-19, для громадян, які прибувають з Росії.

На сайті пояснюють, що видача візи не гарантує можливість негайного в'їзду на територію Франції. Зараз там, як і раніше діють, обмежувальні заходи на кордоні.

Видачу віз відновлюють, але небо ЄС для літаків з РФ закрите

Попри відновлення видачі віз громадянам країни-окупанта, це не дає їм гарантій того, що вони зможуть потрапити до країни. Річ у тому, що країни ЄС після вторгнення РФ в Україну ввели жорсткі обмежувальні заходи. В тому числі - небо ЄС для пасажирських літаків з Росії зараз повністю закрите.

"Також варто відзначити, що на даний момент на рівні ЄС не приймалося рішення скасувати видачу туристичних віз росіянам через війну в Україні. Поки що влада Євросоюзу оголосила тільки про скасування так званого привілейованого в'їзду для російських дипломатів і бізнесменів", - йдеться у повідомленні "Уніан Туризм".

Раніше РБК-Україна вже писало, що низка країн ЄС відмовляються видавати росіянам так звані "золоті візи" - громадянство в обмін на інвестиції.

Схема громадянства за інвестиції дозволяє заможним іноземцям отримати посвідку на проживання в тій чи іншій країні за умови, що вони інвестують певну суму грошей і відповідають необхідним критеріям. Програма також дозволяє власникам "золотих віз" і членам їх сімей вільно пересуватися Шенгенською зоною без необхідності спочатку звертатися за візою.

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Припинити видавати візи росіянам на даний момент прийняли рішення лише кілька країн Європи, серед яких – Чехія, Латвія, Литва, Естонія і Норвегія.

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