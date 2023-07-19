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Без биометрии и вакцинации. Что будут спрашивать для разрешения на въезд в ЕС

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Среда 19 июля 2023 13:19
Без биометрии и вакцинации. Что будут спрашивать для разрешения на въезд в ЕС Фото: Граница с ЕС (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Разрешения на поездку в ЕС для туристов из третьих стран должно вступить в силу в 2024 году. Авторизации для въезда в Шенген будут подлежать граждане 60 безвизовых стран, включая Украину.

Какую информацию необходимо будет предоставлять путешественникам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

На странице Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS) появилось разъяснение о будущих требованиях к въезжающим, поскольку в последнее время распространялось много дезинформации.

Отмечается, что после того, как система начнет работать, заявителям не нужно будет предоставлять информацию о своем здоровье, то есть прививках.

"При подаче заявки на ETIAS от путешественников не требуется предоставлять какую-либо информацию, касающуюся их здоровья или статуса вакцинации. При подаче заявки на ETIAS у путешественников также не будут запрашиваться какие-либо биометрические данные, такие как отпечатки пальцев", – отмечается на сайте.

Путешественникам зададут несколько вопросов по безопасности: о прошлых уголовных судимостях и о поездках в зоны конфликтов. При оформлении разрешения на въезд спросят личные данные, имена и фамилии, место рождения, паспортные данные, адрес, электронную почту, номер телефона.

Все заявки будут проверяться по базам данных безопасности ЕС. По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), 97% заявлений будут обработаны и одобрены сразу. Остальные будут рассматриваться отдельно центральным и национальными подразделениями ETIAS.

"Путешественникам, у которых не будет действительного разрешения на поездку, перевозчик (например, авиакомпания, автобусная или паромная компания) откажет в посадке", – сообщало в июне Frontex.

Напомним, мы писали, что пассажиров в Европе предупреждают о проблемах в аэропортах.

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