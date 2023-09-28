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Аэропорт в Европе сокращает количество рейсов из-за COVID-19: детали

Фото: Пассажиры в аэропорту Гатвик (wikimedia.org/Mike McBey)
Автор: Ольга Маджумдар

Ограничения из-за COVID-19 возвращаются в сферу путешествий. В лондонском аэропорту Гатвик сокращают рейсы из-за вспышки заболеваемости среди персонала.

Наибольшее количество отмен рейсов придется на пятницу, 29 сентября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Второй по загруженности аэропорт Лондона решил сократить количество рейсов до 800 в день из-за вспышки заболеваемости в службе управления воздушным движением. Около 30% сотрудников отдела болеют, у некоторых обнаружили COVID-19.

Лимит на вылеты и прилеты установлен до воскресенья. Ожидается, что больше всего отмен придется на 29 сентября и будет касаться 33 вылетов.

"Учитывая уровень заболеваемости, с которым мы столкнулись в последние несколько недель, мы считаем, что ограничение количества рейсов на этой неделе является ответственным, чтобы уменьшить риск ежедневных сбоев у пассажиров, пользующихся аэропортом", – отметили в Национальной службе воздушного движения (NATS).

Служба объяснила, что из-за заболеваемости сотрудников она не может справиться с обычными потоками в аэропорту.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в Британии были отменены в прошлом году. Впрочем, вирус COVID-19 не исчез – с 10 по 16 сентября 2023 года в стране зарегистрировали 10 195 случаев заражения.

Также в Европе осенью возможны отмена авиарейсов и сбои в работе общественного транспорта из-за забастовок работников транспортных компаний в нескольких странах.

Ранее мы писали, какие аэропорты Европы были наиболее загружены в 2022 году и обслужили миллионы пассажиров.

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