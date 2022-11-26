30 000 евро. Уютный итальянский городок платит большую сумму, чтобы к ним переехали

В последние годы города по всей Италии активно запускают привлекательные опции, чтобы привлечь новых жителей и возродить жизнь в малолюдных локациях.

В итальянских регионах – немало таких предложений: от полуразрушенных домов, которые продаются за 1 евро с условиями его восстановления новым владельцем до готовых к заселению сельских домов по очень низким ценам. Правда, это преимущественно заброшенные дома, в ремонт которых нужно вложить кругленькую сумму.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel рассказывает об одном из таких предложений – переезд в живописный итальянский городок Презичче.

"Жаль наблюдать, как полные истории районы медленно пустеют"

Живописный городок Презичче в солнечном регионе Апулия — последний на сегодняшний день, где решили присоединиться к другим итальянским городам с привлекательным предложением. Местные чиновники говорят, что будут платить людям до 30 000 евро на покупку пустого жилья и за поселение в городе.

Дома, продающиеся в рамках сделки, стоят примерно от 25 000 евро. Как и другие дешевые объекты недвижимости, продаваемые по всей Италии, их давно покинули владельцы.

Фото: Презичче располагается на "каблуке" Италии (скриншот google.com/maps)

"И как дополнительный бонус – расположение невероятное, окруженное природой района Саленто на каблуке итальянского "ботинка" и вблизи пудровых пляжей и бирюзово-чистых вод Санта-Мария-ди-Леука, — описывает город Презичче CNN Travel.

Власти надеются, что предложение денежного поощрения вдохнет новую жизнь в их город. Сейчас его население постоянно уменьшается, и с каждым годом становится меньше новорожденных.

"В историческом центре есть много пустых домов, построенных до 1991 года, которые мы хотели бы снова увидеть живыми, с новыми жителями. Жаль наблюдать, как наши старые районы, полные истории, великолепной архитектуры и искусства, медленно пустеют", — сказал местный советник Альфредо Палезе.

Детали подобных соглашений завершаются. Власти готовы запустить прием заявок в ближайшие недели, и информация будет доступна на веб-сайте мэрии.

"Мы будем предлагать до 30 000 евро людям, желающим переехать сюда и купить один из этих заброшенных домов. Финансирование будет разделено на две части: частично оно пойдет на покупку старого дома, а частично на его реконструкцию, если это необходимо", — пояснил Альфредо. Полезет.

У города будет больше средств для подобных инициатив

Чиновник говорит, что объединение в 2019 году с соседней общиной для создания большего города Презичче-Акуарика позволило выделить дополнительные деньги, чтобы гарантировать работу проекта в течение последующих лет.

"После объединения, согласно итальянскому законодательству, наша уже расширенная территория получит больше государственных средств, примерно 1 000 000 евро. Средства мы намерены инвестировать в восстановление старого района", — говорит Палезе.

Фото: Поселок Презичче отличают уютные улочки, истоническое наследие и красивая местность (Presicce 3 e-borghi com)

Сейчас в Презиче и Акуарике проживает около 9000 жителей, но только половина населения живет в старой части общины. Мэрия уже запустила другие проекты, чтобы привлечь больше жителей, включая налоговые льготы для создания новых видов деятельности и бонусы для семей с детьми.

Чтобы получить право на поощрение в размере 30 000 евро, покупатели должны поселиться в Презичче и приобрести один из выбранных объектов недвижимости, построенных до 1991 года, нанесенных на карту властями.

По словам Палезе, цены на жилье стартуют от 500 евро за квадратный метр. Около 25 000 евро должно хватить на жилье площадью 50 квадратных метров, которое требует ремонта.

"Город зеленого золота" родом из средневековья

Презичче ведет свою историю из средневековья, когда поселения разрастались вокруг сарацинской крепости. Его построили монахи, копавшие склепы и подземные оливковые мельницы как приют для переживших пиратские набеги.

Населенный пункт получил репутацию "города зеленого золота" Апулии благодаря пышным оливковым рощам, которые дают первоклассное оливковое масло первого отжима. В эпоху Возрождения это была преуспевающая локация, также известная своим изысканным вином, сырами и торговлей скотом.

Фото: Населенный пункт получил репутацию "города зеленого золота" Апулии (Presicce 3 e-borghi com)

Многие местные жители жили под землей, выкапывая пещеры в скалистой местности Презичче. Под главными площадями и роскошными палаццо в стиле барокко пролегает сеть из 23 тайных комнат и оливковых мельниц, в которых фермеры, известные как траппеттари, проводили месяцы во время сезона сбора урожая, прессуя оливки в каменных жерновах, которые толкали ослы. А экскурсии по подземному городу – местная туристическая изюминка.

В старинном районе широкие изысканные улицы пересекают извилистые узкие переулки. Величественные постройки золотого цвета с балконами из кованого железа и внутренними двориками смешиваются с простыми белыми домами.

Здесь есть расписанные фресками палаццо, часовни и другие сооружения, построенные богатой сельской буржуазией.

Векки курти (старые дворы) — типичные жилища, расположенные в двух живописных районах старого центра под названием Корчиули и Падретерно с частными садами, подземными мельницами, цитрусовыми деревьями и экзотическими растениями.

В дополнение к экскурсиям по подземным масляным мельницам и фестивалям с оливковым маслом и дегустацией пищи, среди достопримечательностей – музей крестьянской цивилизации, демонстрирующий предметы прошлого.

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