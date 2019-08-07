Язичок прикуси! Чиновники "ЛНР" погрожували і качали права за лінією розмежування

Чиновники "ЛНР" перетнули лінію розмежування і стали стверджувати, що їх "влада" поширюється на місто Щастя. Крім того, вони в хамській манері погрожували журналістам знімальної групи. Про це йдеться в сюжеті 5 каналу.

Інцидент стався у вівторок, 6 серпня. Посібники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего і Ольга Копцева заявили, що місто Щастя знаходиться "на їх території".

Імовірно, чиновники ЛНР "проводжали/зустрічали" представницю моніторингової місії ООН, яка інспектувала зруйнований міст.

Вони намагалися переконати главу адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, що вони зовсім не зобов'язані триматися території, окресленої лінією розмежування.

Чиновники "ЛНР" перетнули лінію розмежування і погрожували журналістам (скрін: YouTube/5 канал)

"У відповідності з мінськими домовленостями Станиця і Щастя наші", - сказав Дейнего. Але відразу притих після того, як йому нагадали, що лінія розмежування проходить по річці Сіверський Донець.

"Ти язичок то прикуси!", "А ти хто такий?" - саме в такій манері спілкувалися Дейнего і Копцева з главою адміністрації Станично-Луганського району.

Крім того, Копцева заявила журналістам, що бойовики використають у переговорах у Мінську "той фрагмент відео, яке ви викладете в український паблік".

Після всього пособниця терористів попросила журналістів розгорнути камери на 180 градусів і штовхнула оператора.

Чиновники "ЛНР" перетнули лінію розмежування і погрожували журналістам (відео: YouTube/5 канал)

Нагадаємо, у вівторок, 6 серпня, на Донеччині загинуло четверо морських піхотинців. Українські воїни підірвалися від міни, випущеної бойовиками з гранатомета.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережу злили дані "ихтамнетов" на Донбасі.