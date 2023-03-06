Зверства в Буче: журналисты сняли фильм о погибших волонтерах и определили россиян-убийц

Волонтеры Настя Яланская, Максим Кузьменко и Сергей Устименко в первые дни полномасштабной войны отвозили помощь в приют для животных в Бучанском районе Киевской области. Там они стали жертвами расстрела военными РФ.

О трех волонтерах, которых убили российские оккупанты в прошлом году в Буче, сняли документальный фильм. Ленту "Буча: расстрел на Киево-Мироцкой" презентовали 4 марта - к годовщине трагедии. Авторам фильма удалось идентифицировать россиян, причастных к преступлению.

Что удалось обнаружить журналистам

4 марта 2022 года три друга отправились из-под Киева, чтобы завезти помощь в приют для животных в Забучье, а также посетить родителей одного из волонтеров.

Друзья стали жертвами русских военных в Буче, на улице Киево-Мироцкой. Максим погиб от выстрела в голову, Настю и Сергея расстреляли, когда они пытались скрыться.

Журналисты установили российских военных преступников, предположительно причастных к расстрелу пяти человек, четверо из которых погибли. Среди них - волонтеры и местные жители.

В расследовании поминутно воспроизвели события 4 марта 2022 года, также установили командира подразделения, награжденного затем званием "герой России".

"Россияне начали расстреливать мирное население фактически сразу, как только зашли в Бучу. Они не разбирались - перед ними гражданские или военные, и это еще раз подтверждает их намерения просто уничтожать украинцев. Утром 4 марта на Киево-Мироцкой убили четырех человек и ранили еще, как минимум, одного человека", - отметила Анна Калаур автор фильма.

Как провели журналистское расследование

По словам Анны, расследовать эти военные преступления было бы очень тяжело, если бы журналисты не получили фрагмент видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей первых россиян, которые прошли по улице незадолго до убийств.

Журналисты получили от анонимного источника видео с камер наблюдения и установили причастных к расстрелу россиян. Анна Калаур рассказала, что шансов выйти не на тех людей было больше, чем шансов установить, кто там был. Ведь кроме изображений у журналистов не было ничего.

Они перебрали много вариантов, пока обнаружили одного российского военного, которого зафиксировала камера. Журналисты связались с ним и от него узнали о других.

Также удалось установить не только подразделение, военнослужащие из которого могут быть причастны к расстрелу, но и командира, награждённого званием "герой России". Собранные улики журналисты передают следователям.

"Объединение усилий журналистов и правоохранителей в расследовании и фиксации военных преступлений сверхважно. По моим оценкам, этого сотрудничество недостаточно. Журналисты нуждаются в доступе к большему количеству собранных правоохранителями доказательств, чтобы стать полезными для следствия, а следователи, в свою очередь, должны быть еще больше заинтересованы в помощи журналистов", - говорит Инна Билецкая, шеф-редактор редакции расследования "Суспільного".

Также она добавляет, что журналисты сотрудничали со следствием по всем их расследованиям военных преступлений.

"На этот раз мы передадим следователям информацию об установленных лицах, а также о деталях преступления, укажем на свидетелей, опознавших российских военных. Считаю, что важным доказательством станут и наши звонки в Россию, и та информация, которую мы в этих звонках выяснили", - говорит Белецкий.

Режиссер монтажа, композитор и автор графики фильма Александр Стратонов отметил, что каждый из волонтеров уникален, их истории особенные, поэтому у каждого есть своя музыкальная "тема".

"Работая над монтажом и проводя с ними очень много времени, невольно переживаешь за их судьбы. Создается впечатление, будто ты давно и хорошо знаешь этих людей, поэтому в саундтреке к фильму я пытался подчеркнуть переживания героев. От любви к своим детям и теплоты воспоминаний об их стремлениях и планах, к трагизму и невыразимой тоске, когда речь заходит о том трагическом дне и приходит осознание того, что всем этим планам никогда не суждено было осуществиться", - говорит Стратонов.

Документальный фильм "Буча: расстрел на Киево-Мироцкой" покажут в телемарафоне "Единые новости #UAвместе".