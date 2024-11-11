Откуда взялись слова "хохол" и "кацап" и действительно ли эти слова оскорбительны

Слово "хохол" воспринимается как пренебрежительное название украинцев, равно как и "кацап" по отношению к русским.

Как оскорбление эти слова трактует и "Словарь украинского языка". Тем не менее мало кто знает, откуда на самом деле взялись эти слова и что означали в древности.

"Хохол" - это прическа. Казаки носили хохлы, то есть чубы, оселедці. Хохол - это точно не так обидно, как "кацап", - объяснила Васильева.

Редактор добавила, что слово "кацап" очень хорошо отражает, кем на самом деле являются русские.

"Кацап" - это тюркское слово, оно означает "порезник", "убийца", "мясник". Это слово дали русским казанские татары, пострадавшие от набега опричников Ивана Грозного. Россиянам нечего обижаться на обращение "кацап", потому что они действительно жестоки. Вся история России - это убийства, пытки, захватнические войны и репрессии", - говорит редактор.

К слову, белорусов часто называют "бульбашами". Нет смысла обижаться на это название, потому что у белорусов действительно национальное блюдо - картофель.

"Я наполовину белоруска и знаю, как питалась в детстве моя мама: картофель был основным блюдом. Мама, например, гораздо меньше любила борщ, чем драники. Так что "хохол" и "кацап" - это не обида, это история", - добавила Ольга Васильева.