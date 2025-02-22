Вздутие живота может быть признаком смертельной патологии: когда следует бить тревогу
Вздутие живота является часто одной из самых распространенных жалоб людей. Довольно часто это функциональная проблема, которая не представляет опасности, но иногда вздутие может сигнализировать о серьезных патологиях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.
Когда не стоит паниковать из-за вздутия живота
По словам врача, в норме в кишечнике человека за сутки образуется от 0,2 до 2,5 литров газов.
Безопасным для жизни вздутие является тогда, когда:
- возникает после употребления газообразующих продуктов (капусты, бобовых, газированных напитков)
- проходит после дефекации, отхождения газов
- не сопровождается сильной болью или изменениями в общем состоянии
- связано с переутомлением, стрессом или неправильным питанием
Как избежать
К продуктам, которые стимулируют газообразование, относятся почти все бобовые, капуста, яблоки (особенно сладких сортов), лук, чеснок, сильногазированные напитки (и минеральная вода). Брожение в кишечнике вызывает черный хлеб и продукты, вырабатываемые на его основе (квас), пиво, жирное мясо.
Если после употребления молока или молочной продукции (творога, кефира, мороженого) чувствуете урчание в животе, его распирание, нередко диарею, тошноту, рвоту и другие симптомы несварения, значит, у вас есть непереносимость лактозы - молочного сахара.
Важно также не потреблять пищу в спешке, на ходу или во время разговора. Выделите время, когда можете спокойно поесть, и тщательно пережевывайте.
К продуктам, которые могут улучшить состояние пищеварительной системы, относятся: огурцы, кабачки, морковь, рыба, куриное мясо, йогурт, кефир, сельдерей и бананы.
Симптомы, указывающие на патологию
Иногда, вздутие может быть главным симптомом тяжелого состояния. Не нужно игнорировать такие симптомы:
- резкое вздутие, которое не проходит несколько дней
- вздутие и резкая боль в животе
- вздутие и потеря веса без веской причины
- хроническое вздутие и поносы/запоры
- вздутие и кровь или слизь в кале
- вздутие и желтый цвет кожи
Если вздутие сопровождается одним из тревожных симптомов нужно обратиться к врачу.
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