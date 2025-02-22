Вздутие живота может быть признаком смертельной патологии: когда следует бить тревогу

Вздутие живота является часто одной из самых распространенных жалоб людей. Довольно часто это функциональная проблема, которая не представляет опасности, но иногда вздутие может сигнализировать о серьезных патологиях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Когда не стоит паниковать из-за вздутия живота

По словам врача, в норме в кишечнике человека за сутки образуется от 0,2 до 2,5 литров газов.

Безопасным для жизни вздутие является тогда, когда:

возникает после употребления газообразующих продуктов (капусты, бобовых, газированных напитков)

проходит после дефекации, отхождения газов

не сопровождается сильной болью или изменениями в общем состоянии

связано с переутомлением, стрессом или неправильным питанием

Как избежать

К продуктам, которые стимулируют газообразование, относятся почти все бобовые, капуста, яблоки (особенно сладких сортов), лук, чеснок, сильногазированные напитки (и минеральная вода). Брожение в кишечнике вызывает черный хлеб и продукты, вырабатываемые на его основе (квас), пиво, жирное мясо.

Если после употребления молока или молочной продукции (творога, кефира, мороженого) чувствуете урчание в животе, его распирание, нередко диарею, тошноту, рвоту и другие симптомы несварения, значит, у вас есть непереносимость лактозы - молочного сахара.

Важно также не потреблять пищу в спешке, на ходу или во время разговора. Выделите время, когда можете спокойно поесть, и тщательно пережевывайте.

К продуктам, которые могут улучшить состояние пищеварительной системы, относятся: огурцы, кабачки, морковь, рыба, куриное мясо, йогурт, кефир, сельдерей и бананы.

Симптомы, указывающие на патологию

Иногда, вздутие может быть главным симптомом тяжелого состояния. Не нужно игнорировать такие симптомы:

резкое вздутие, которое не проходит несколько дней

вздутие и резкая боль в животе

вздутие и потеря веса без веской причины

хроническое вздутие и поносы/запоры

вздутие и кровь или слизь в кале

вздутие и желтый цвет кожи

Если вздутие сопровождается одним из тревожных симптомов нужно обратиться к врачу.