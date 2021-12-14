У зірки оскароносного фільму "Паразити" виявили рак

Хвороба зірвала Пак плани щодо просування її наступного фільму "Спеціальна доставка", тому вона дуже розчарована. Тепер акторка зосередиться на своєму одужанні.

Пак знялася в ряді південнокорейських фільмів і серіалів, включаючи "Священики" (2015) і "Безмовні" (2015), але найбільшу популярність вона отримала після виходу фільму "Паразити" (2019), який удостоївся премії Оскар.

За даними Національної служби охорони здоров'я Великобританії, папілярний рак щитовидної залози є найбільш поширеним типом раку щитовидної залози.

Він зазвичай вражає людей у віці до 40 років, особливо жінок, і, як правило, легше піддається лікуванню, ніж інші типи раку щитовидної залози. Лікарі кажуть, що 9 з 10 людей живі через 5 років після діагностики раку щитовидної залози, і вони матимуть нормальну тривалість життя.