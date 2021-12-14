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У зірки оскароносного фільму "Паразити" виявили рак

Автор: Роман Мирончук

У Пак со Дам лікарі виявили папілярний рак щитовидної залози. Діагноз 30-річній південнокорейській зірці фільму "Паразити" поставили під час обстеження.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяву агентства актриси ArtistCompany

Хвороба зірвала Пак плани щодо просування її наступного фільму "Спеціальна доставка", тому вона дуже розчарована. Тепер акторка зосередиться на своєму одужанні.

Пак знялася в ряді південнокорейських фільмів і серіалів, включаючи "Священики" (2015) і "Безмовні" (2015), але найбільшу популярність вона отримала після виходу фільму "Паразити" (2019), який удостоївся премії Оскар.

За даними Національної служби охорони здоров'я Великобританії, папілярний рак щитовидної залози є найбільш поширеним типом раку щитовидної залози.

Він зазвичай вражає людей у віці до 40 років, особливо жінок, і, як правило, легше піддається лікуванню, ніж інші типи раку щитовидної залози. Лікарі кажуть, що 9 з 10 людей живі через 5 років після діагностики раку щитовидної залози, і вони матимуть нормальну тривалість життя.

Нагадаємо, вчені назвали популярний напій, який призводить до раку кишечника.

Раніше лікарі назвали популярний продукт, який провокує рак грудей.

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актриса