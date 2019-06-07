Зірку шоу "Україна має талант" жорстоко вбили у Німеччині: моторошні деталі

Відому українку Аллу Клішту жорстоко вбили у Німеччині. Тіло учасниці німецького шоу талантів "Das Supertalent" знайшли в річці Рейн. Про це повідомляє Daily Mail.

33-річна Клішта зникла в кінці квітня. Жінка працювала в парку розваг в німецькому місті Руст. Її пошуки почалися після того, як вона не вийшла на роботу, до якої зазвичай підходила з повною відповідальністю.

Аллу Клішту вбили у Німеччині (фото: lahrer-zeitung.de)

Правоохоронці розшукали дівчину, але, на жаль, вона була вже мертвою. За даними поліції, Алла Клішта була вбита до того як її кинули у воду. Яким саме чином - поки невідомо.

Правоохоронці заарештували 30-річного екс-бойфренда артистки за підозрою в її вбивстві, але офіційних звинувачень ще не пред'явили.

Аллу Клішту вбили у Німеччині (фото: lahrer-zeitung.de)

Нагадаємо, що Клішта також брала участь у шоу "Україна має талант". На батьківщині вона є рекордсменкою: акробатка зробила 5 повних обертів 102 обручів за 6,5 секунд. Їх загальна вага перевищувала 20 кг.

Алла Клішта у шоу "Україна має талант"

Після цього її почали запрошувати в інші країни. Зокрема, вона брала участь у шоу талантів в Румунії.

Раніше ми писали про те, що в справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова відсутні важливі докази і бабуся хлопчика навіть звернулася до екстрасенсів, щоб вони допомогли їх знайти.

А також розповідали про те, що дружина одного з екс-поліцейських звинуватила у смерті дитини родичів хлопчика, які дозволили йому вийти на вулицю.