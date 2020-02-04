Зірці серіалу "Беверлі Хіллз" діагностували рак четвертої стадії: усі деталі

Шеннен Доерті відвідала шоу Good Morning America, на якому розповіла, що лікарі їй діагностували рак грудей четвертої стадії. Таким чином, хвороба повернулася до 48-річній зірці серіалу "Беверлі Хіллз" після трирічної ремісії.

У 2015 році актрисі вперше діагностували рак молочної залози. Після тривалого лікування в 2017 році наступила ремісія. Шеннен дізналася про повернення хвороби на початку минулого року. З тих пір вона тримала все в секреті.

Шеннен Доерті (фото: instagram.com/theshando)

Тепер актриса зважилася розповісти про все сама, щоб ця новина не стала надбанням громадськості, оскільки про хворобу актриси йдеться у судових документах проти однієї страхової компанії через пошкодження її будинку від лісової пожежі в 2018 році. Про це повідомляє Daily Mail.

Шеннен розповіла, що коли дізналася про повернення раку, то відразу ж скам'яніла і сильно злякалася. Вона зазначила, що найбільше турбувалася про те, як розповісти про це своїй мамі Розі і чоловікові, режисерові Курту Исварінко.

"Моя мама - дуже сильна і мужня людина. Мій чоловік теж, але я переживаю за нього", - сказала актриса. Варто зазначити, що дітей у неї немає.

Вона додала, що відчувала, що повинна була знятися в перезавантаженні "Беверлі Хіллз 90210" - серіалі, який зробив її знаменитою - після несподіваної смерті колеги Люка Перрі, який помер 4 березня 2019 року після інсульту.