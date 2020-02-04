Зірці серіалу "Беверлі Хіллз" діагностували рак четвертої стадії: усі деталі

Серіал "Беверлі Хіллз" (фото: кадр з фільму)

Шеннен Доерті розповіла про те, що до неї повернувся рак

Шеннен Доерті відвідала шоу Good Morning America, на якому розповіла, що лікарі їй діагностували рак грудей четвертої стадії. Таким чином, хвороба повернулася до 48-річній зірці серіалу "Беверлі Хіллз" після трирічної ремісії.

У 2015 році актрисі вперше діагностували рак молочної залози. Після тривалого лікування в 2017 році наступила ремісія. Шеннен дізналася про повернення хвороби на початку минулого року. З тих пір вона тримала все в секреті.

Шеннен Доерті (фото: instagram.com/theshando)

Тепер актриса зважилася розповісти про все сама, щоб ця новина не стала надбанням громадськості, оскільки про хворобу актриси йдеться у судових документах проти однієї страхової компанії через пошкодження її будинку від лісової пожежі в 2018 році. Про це повідомляє Daily Mail.

Шеннен розповіла, що коли дізналася про повернення раку, то відразу ж скам'яніла і сильно злякалася. Вона зазначила, що найбільше турбувалася про те, як розповісти про це своїй мамі Розі і чоловікові, режисерові Курту Исварінко.

"Моя мама - дуже сильна і мужня людина. Мій чоловік теж, але я переживаю за нього", - сказала актриса. Варто зазначити, що дітей у неї немає.

Вона додала, що відчувала, що повинна була знятися в перезавантаженні "Беверлі Хіллз 90210" - серіалі, який зробив її знаменитою - після несподіваної смерті колеги Люка Перрі, який помер 4 березня 2019 року після інсульту.