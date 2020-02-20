Зірці "Гаррі Поттера" діагностували рак третьої стадії

Британська актриса Джулі Волтерс заявила про поставлений їй діагноз рак кишечника третьої стадії - зірка франшизи про Гаррі Поттера зазначила, що важка хвороба змусила по-новому поглянути на своє життя.

За словами 69-річної актриси і романістки, семикратній лауреатці премії BAFTA, фільм "Таємничий сад", який вийде в 2020 році, може стати останнім в її кар'єрі. Про це передає BBC.

В інтерв'ю Волтерс розповіла, що в даний час відчуває себе нормально і перебуває в ясному стані. Вона зізналася, що дізналася про страшний діагноз півтора року тому, після того, як лікарі виявили аномалію у її кишечнику після комп'ютерної томографії.

Актриса звернулася за медичною допомогою через розлади шлунка і легкий дискомфорт, але пізніше до симптомів додалися біль у животі, печія та блювання.

Джулі Волтерс у фільмі про Гаррі Поттера (Фото: harrypotter.fandom.com)

В той час Джулі - командорка ордена Британської імперії - знімалася у фільмі "Таємничий сад", з якого згодом їй довелося вирізати кілька сцен.

Актриса перенесла операцію, де їй видалили майже стопу товстої кишки, і пройшла хіміотерапію.

Діагноз "повністю змінив" її думки про акторську майстерність. Волтерс каже, що було "величезним полегшенням" відпочити від "каруселі" постійної роботи.

Джулі Волтерс виконала ролі в таких фільмах, як "Джейн Остін", "Пригоди Паддінгтона", "Біллі Елліот", "Мері Поппінс повертається", "Уроки водіння" і "Дівчата з календаря", "Мамма міа!".

У знаменитій франшизі про Гаррі Поттера вона виконала роль Моллі Візлі у фільмах "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001), "Гаррі Поттер і Таємна кімната" (2002), "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" (2004), "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" (2007), "Гаррі Поттер і Принц-напівкровка" (2009), "Гаррі Поттер і Дари Смерті: частина 1 і частина 2" (2010 і 2011 роки).

Джулі Волтерс у фільмі про Гаррі Поттера (Фото: harrypotter.fandom.com)