Зірка "Зоряних воєн" і "Гри престолів": помер відомий актор

У Франції помер відомий актор Макс фон Сюдов, який два рази номінувався на "Оскар", "Золотий глобус" і "Еммі". Актор помер у віці 90 років. Про це повідомляє Independent.

За свою тривалу кар'єру він знявся в безлічі американських та європейських фільмах, включаючи "Сьома печатка" (1957), "Екзорцист" (1973) і "Зоряні війни: Пробудження сили" (2015). Він також з'явився в серіалі "Гра престолів" в ролі містичного Триокого Ворона.

Макс фон Сюдов (фото: wikipedia.org)

Макс фон Сюдов народився у Швеції та протягом п'яти десятиліть знімався у багатьох відомих фільмах. Він також працював з режисерами Інгмаром Бергманом і Яном Труєлем.

У 1965 році він переїхав до Голлівуду, щоб зіграти роль Ісуса в епосі Джорджа Стівенса "Найбільша з коли-небудь розказаних історій".

Протягом наступних кількох десятиліть у Сюдова були другорядні ролі у шпигунському трилері 1970-х років "Три дні Кондора" (1975) і високобюджетних фільмах 1980-х років "Флеш Гордон" (1980), "Конан-варвар" (1982) і "Дюна" (1984) Девіда Лінча.

Серед його пізніших робіт можна відзначити фантастичний трилер Стівена Спілберга "Особлива думка" (2002) і детективний трилер Мартіна Скорсезе "Острів проклятих" (2010), в якому головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо.

Сюдов двічі був одружений, а у 2002 році він відмовився від шведського громадянства і став громадянином Франції. Актор посмертно з'явиться у військовій драмі "Відлуння минулого", яка наразі знаходиться в пост-продакшені.

Нагадаємо, що помер відомий голлівудський актор-мільярдер Джейсон Девіс, якому було всього 35 років.