Зірка "Жіночого кварталу" потрапила в ДТП: "ось тобі і добрий ранок"

Відзначимо, що все сталося, коли Катерина була не в машині, а мирно спала вдома. Коли вона вранці вийшла до авто - її чекав неприємний сюрприз.

"Прокидаєшся, йдеш до машини, а тут тобі "доброго ранку". Тепер весь ранок заповнювати папірці", - написала в соцмережі зірка.

Однак чоловік, який в'їхав в її авто, не зник з місця події, а навпаки вирішив оформити ДТП.

"Володя накосячив, все оформив і не злиняв. Світ не без добрих людей. Вдячна, що не залишив все так", - зазначила водія Катерина.

Актриса зазначила, що засмучена, що оформлення паперів займе стільки часу і виплати від страхової компанії теж, але тим не менш, це всього лише залізо.

Для довідки

Катерина Нікітіна родом з Кременчука. Народилася 22 березня 1996 року. До участі в "Жіночому кварталі" її можна було побачити у "Лізі сміху".