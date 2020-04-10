Зірка українського хіп-хопу випустив "коронавірусний" кліп

Український репер Freel випустив новий відеокліп "Вірус". Фріл - колишній учасник гурту "На Відміну Від", який у 2012 році випустив пісню про кінець світу. Зараз через коронавірус вона знов на слуху, тому артист записав своєрідне продовження цієї пісні з осучасненим звучанням.

"Зараз усі на нервах - комусь важко сидіти вдома і дотримуватись карантину, хтось боїться заразитись коронавірусом, у суспільстві напруга. Я вирішив зняти її за допомогою комічного кліпу", - каже музикант.

Пісня написалась швидко, буквально за одну ніч. Але знімати щось в умовах карантину, зізнається Фріл, - не надто просте завдання.

"Ми суворо дотримувались дистанції і зняли "карантинний кліп": з гречкою, туалетним папером, масками і самурайським мечем - усім необхідним для успішного подолання пандемії", - говорить репер про створення відео.

Freel - Вірус

Раніше ми писали про те, що українська співачка Marcelle записала трек про коронавірус в Україні та світі.

Також пісню карантину через коронавірус присвятили учасниці шоу "Жіночий Квартал".