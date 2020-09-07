ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зірка Танців з зірками потрапив у страшне ДТП: ледве залишився живий

Автор: Людмила Жукова

Учасник танцювального шоу потрапив в аварію

Учасник минулого сезону Танців з зірками Макс Єжов потрапив у страшну ДТП. Машина, в якій перебував хлопець, перекинулася на дорозі кілька разів так, що з неї відлетіли деякі запчастини. Макс дивом залишився живий і травм у нього немає. Він самостійно вибрався з автомобіля і потім показав страхітливе відео аварії.

Популярні новини

Судячи з усього машина ремонту не підлягає.

"Я потрапив у дуже зухвалу аварію. Це уламки моєї машини", - говорить Єжов на відео.

За словами Макса, його підрізав інший автомобіль і зник з місця аварії. Єжов просить небайдужих допомоги в пошуку порушника ПДР. Після аварії Єжов все ж вирішив їхати на концерт.

"Розшукуємо винного в ДТП, водія і машину сріблястий Hyundai i30, який робив небезпечний маневр, з боку села Болгарка у напрямку до Києва, і зник з місця ДТП! Help", - написав Єжов в Instagram.

Нагадаємо, що фіналіст Танців з зірками Макс Єжов танцював на шоу з ведучою Лесею Нікітюк. Пара посіла друге місце у фіналі популярного шоу.

Як ми раніше писали, українці в гніві через виліт вагітної Гвоздєвої.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Танцы со звездами