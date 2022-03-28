Зірка соцмереж замкомбата Сулім: його жарти піднімають бойовий дух (відео)

Одна з найвідоміших жартів Сулима про півлітрову баночку: "Кажуть прийти та забрати танкістів, а там з трьох танкістів можна хіба що на півлітрову баночку зібрати".

Замкомбата зізнається, що не знає, хто опублікував відео в TikTok, але можливо дочка.

"Взагалі я понад 20 років в армії, дві ротації в Іраку, 1 ротація в Косово, тоді давали людям учасника бойових дій, говорили, що це війна, а зараз подивлюся на війну і скажу, що це була прогулянка. І Іраку було легко воювати морально, тому що не твоя земля, а тут ти розумієш, що кожен будинок це твоє, в кожен будинок, в який потрапила ракета, снаряд, в кожен будинок, з якого російські окупанти виганяють мирних жителів за нього болить, за у нього дуже болить", - розповів про себе Сулім.

Ще один його чудовий перл:"Так шкварять їх, аж гайки смердять". Ця фраза вже теж стала крилатою в соціальних мережах.

Як пояснює сам Сулім, вираз йому не належить і це плагіат.

"Є у нас в підрозділі хлопчик служить маленький-маленький за сорок років, це його вираз "шкварить аж гайки смердять" і так зайшло, воно спрацювало, працює", - пояснив замкомбата.

А ось ще кілька хітів від Сулима: