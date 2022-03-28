Зірка соцмереж замкомбата Сулім: його жарти піднімають бойовий дух (відео)
Заступник командира батальйону Сулім став справжньою зіркою в TikTok і YouTube. Сам військовий зізнається, що поняття не має, хто його зробив таким популярним. Відео з його простими та народними жартами регулярно з'являються в мережі та піднімають бойовий дух.
Про те, хто цей військовий і чим він такий знаменитий, розповіли в ТСН.
Одна з найвідоміших жартів Сулима про півлітрову баночку: "Кажуть прийти та забрати танкістів, а там з трьох танкістів можна хіба що на півлітрову баночку зібрати".
Замкомбата зізнається, що не знає, хто опублікував відео в TikTok, але можливо дочка.
"Взагалі я понад 20 років в армії, дві ротації в Іраку, 1 ротація в Косово, тоді давали людям учасника бойових дій, говорили, що це війна, а зараз подивлюся на війну і скажу, що це була прогулянка. І Іраку було легко воювати морально, тому що не твоя земля, а тут ти розумієш, що кожен будинок це твоє, в кожен будинок, в який потрапила ракета, снаряд, в кожен будинок, з якого російські окупанти виганяють мирних жителів за нього болить, за у нього дуже болить", - розповів про себе Сулім.
Ще один його чудовий перл:"Так шкварять їх, аж гайки смердять". Ця фраза вже теж стала крилатою в соціальних мережах.
Як пояснює сам Сулім, вираз йому не належить і це плагіат.
"Є у нас в підрозділі хлопчик служить маленький-маленький за сорок років, це його вираз "шкварить аж гайки смердять" і так зайшло, воно спрацювало, працює", - пояснив замкомбата.
А ось ще кілька хітів від Сулима:
- "Є люди, які морально занепадають духом, я за 8 років стріляючих звик це недобре, але я звик. Кажуть, ми показуємо твоє відео і люди говорять, і правда. А чому це я раскис? Жінки, бабусі заспокоювали, відео моє показували, а вона каже, що це я? Задню даю. Як каже один наш замкомбата:" підбадьорився, наїжачився, поплескав себе по щоках і вперед" - так і ми".
- "Як говорила моя бабуся, нехай наді мною краще сміються, ніж плачуть"
- "На конкурсі Україна очима москалів переміг хлопчик, який виклав слово Україна очима москалів, я реготав"
- "Сина планую робити після війни, просто не знаю, скільки війна буде, як довго"
- "Люди, я вас люблю, ви кращі у світі, ми все одно цю москальську сволоту переб'ємо".
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