Зірка "Ширлі-Мирлі" і "Моя прекрасна няня" помер від COVID-ускладнень, не вийшовши з коми

Зазначається, що в клініці, куди доставили Гаркаліна ще на початку жовтня з COVID-19, в актора була діагностована пневмонія, ураження легень становило 75-85%. За даними росЗМІ, він був тричі щеплений вакциною "Спутнік".

Зірку серіалу "Моя прекрасна няня" медики ввели в стан штучної коми, щоб організм міг легше справлятися з хворобою.

Валерій Гаркалін (фото: instagram.com/superstars_ru)

Однак це не допомагало, і стан тільки погіршувався. У Валерія Борисовича почався тромбоз артерій рук.

Повідомляється, що ситуацію посилювали хронічні проблеми з серцем у Гаркаліна - він двічі переносив важкі інфаркти (у червні та листопаді 2008 року).

"Напередодні, 19 листопада стан артиста постійно погіршувався. На фоні коронавірусу у нього розвинувся пневмоторакс, а потім внутрішні органи стали відмовляти один за одним. Актор помер о 00.30", - йдеться в публікації.

Валерій Гаркалін крім роботи в кіно і на сцені був також театральним педагогом, професором (фото :Twitter / NataKoshuhova)

Валерій Гаркалін народився 11 квітня 1954 року в Москві, і перед початком акторської кар'єри встиг попрацювати слюсарем на заводі. Отримав музичну і потім - театральну освіти. Крім сцени в театрі, знімався в кіно, і глядачам спочатку запам'ятався найбільше як комедійний актор.

Вважається, що його зоряною годиною в кінематографі стала картина 1995 року "Ширлі-Мирлі", де Гаркалін зіграв братів-близнюків.

Валерій Гаркалін в ролі близнюків в комедії "Ширлі-Мирлі" (фото: кадр з фільму)

Іншими найвідомішими фільмами з його участю стали "Бідна Саша", "Зупинка на вимогу-2", "Конвалія срібляста", "Андерсен. Життя без любові", "Дітки напрокат".

Також Гаркалін знімався в таких серіалах, як "Моя прекрасна няня" і "Будинок шкереберть".

Валерій Гаркалін відомий своєю громадянською позицією - у березні 2014 року він разом з низкою інших російських діячів науки і культури розкритикував агресію РФ проти України та засудив окупацію Криму.

Актор Валерій Гаркалін (фото: instagram.com/superstars_ru)