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Зірка серіалу "Глухар" помер за нез'ясованих обставин: біля тіла знайшли ліки

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Москва, Середа 12 січня 2022 16:45
Зірка серіалу "Глухар" помер за нез'ясованих обставин: біля тіла знайшли ліки Фото: актор Олексій Герілович (Instagram / gerilovich.aleksei)
Автор: Володимир Костирін

Російський актор Олексій Герілович був виявлений мертвим у власній квартирі в Москві. 48-річна зірка серіалів "Глухар", "Інтерни" та "Адвокат" був абсолютно без одягу у своїй кухні, а біля тіла знаходився пакет з ліками.

Про це 12 січня передають росЗМІ.

Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність. При цьому всі обставини наразі з'ясовуються.

За даними преси, тіло Геріловича виявив друг актора, який зайшов в його квартиру, скориставшись своїм ключем. Повідомляється, що Олексій кілька днів не виходив на зв'язок, і його рідні та близькі стали бити на сполох.

Як розповів чоловік, він побачив Геріловича оголеним без ознак життя на кухні. Під ним був пакет з ліками.

Через місяць з ґаком акторові виповнилося б 49 років.

Правоохоронці повідомляють, що на тілі Олексія слідів, що свідчать про можливу насильницьку смерть, не виявлено.

Герілович народився 18 лютого 1973 року. Акторському ремеслу навчався в білоруській державній академії мистецтв (майстерня Є.Монакової) та у Школі акторської майстерності Юрія Гримова.

Активно почав зніматися в кіно з 2005 року. Олексій Герілович найбільш відомий своїми ролями в серіалах "Універ" (2008 рік), "Глухар" (2008 рік), "Павутина" (2009 рік), "Закон кам'яних джунглів" (2015 рік), "Шелест" (2016 рік).

Володів чудовою атлетичною підготовкою, відрізнявся фізичною силою, займався бодібілдінгом.

Зірка серіалу &quot;Глухар&quot; помер за нез'ясованих обставин: біля тіла знайшли лікиЗірка серіалу &quot;Глухар&quot; помер за нез'ясованих обставин: біля тіла знайшли лікиЗірка серіалу &quot;Глухар&quot; помер за нез'ясованих обставин: біля тіла знайшли ліки

Актор Олексій Герілович (фото: kino-teatr.ru / vsetreneri.ru)

Зірка серіалу &quot;Глухар&quot; помер за нез'ясованих обставин: біля тіла знайшли ліки

Олексій Герілович (фото: кадр з серіалу "Глухар")

Нагадаємо, у березні 2021-го за дивних обставин помер ще один актор серіалу "Глухар" Всеволод Хабаров, якого виявили мертвим у своїй квартирі. Багато хто пам'ятає його за роллю вождя племені у фільмі "Звіробій".

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