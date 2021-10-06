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"Зірка з минулого": Гвоздьова різко відповіла на образи MELOVIN і його партнерки

Автор: Роман Мирончук

Ілона Гвоздьова стала запрошеною суддею п'ятого ефіру "Танців з зірками". Після виступу MELOVIN'А і танцівниці Єлизавети Русиної, Гвоздьова сказала, що партнерці співака не вистачає професіоналізму.

У MELOVIN'А і Лізи взяли інтерв'ю, на якому вони зневажливо висловилися про Гвоздьову.

"Хто це така? Ілона, де ти? Вилазь! Ми таких не знаємо", - сказав співак.

Русина підтримала свого партнера по танцях і заявила, що вони слухають авторитетів, думка яких для них реально важлива.

"Ми із задоволенням послухаємо Влада Яму, Максима Чмерковського", - сказала Русина.

"А не ось цих ось, зальотних пташенят", - додав MELOVIN.

У себе в Instagram-сторіз Русина назвала Гвоздьову зіркою з минулого, і попросила не піаритися на їх парі.

Скріншот з Instagram

Гвоздьова відповіла на це, і в своїх Instagram-сторіз зазначила, що прощає Русину за її висловлювання з урахуванням її недосвідченості і юності.

Скріншот з Instagram

"Я навіть не злюся. Хто я така? Так, я переможниця одного з сезонів "Танців з зірками". А ось хто ти, подивимося в кінці цього проекту", - зазначила Гвоздьова.

Скріншот з Instagram

Вона також підкреслила, що якщо порівнювати на TouTube її танець з Ткачем і MELOVIN'А з Русиною, то видно, що у Гвоздьової більше переглядів.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо Ілона Гвоздьова жорстко розкритикувала MELOVIN'А і його партнерку після ефіру, де вони танцювали ча-ча-ча. За її словами, на паркеті Русина гірше танцювала, ніж артист, хоча є професіоналом.

Раніше MELOVIN зробив відверте зізнання про перший секс.

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Танцы со звездами