Зірка "95 Кварталу" стала винуватицею ДТП: поспішала на репетицію

Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук потрапила в аварію – учасниця жіночої команди коміків втратила керування на слизькій дорозі і зачепила своїм авто пішохода. Сталося це раніше, але тільки зараз артистка вирішила про це розповісти.

"Від аварій на наших дорогах ніхто не застрахований. Незважаючи на те, що водійський досвід у мене пристойний, на жаль, я теж потрапляла у таку ситуацію. Одного разу я сама стала винуватицею аварії, коли поспішала на репетицію "Жіночого Кварталу". А все тому, що не врахувала погодні умови і втратила керування на слизькій дорозі. Загалом, вийшло так, що я трохи зачепила людину", - розповіла Марта.

Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Артистка зізналася, що була неправа в тій ситуації.

"Ми домовилися з цим чоловіком спокійно вирішити конфлікт і зустрітися вже на наступний день. І ось, коли ми з ним зустрілися, він замість того, щоб пред'явити мені якісь претензії, просто попросив автограф. Мені було так незручно. Я ж відчувала себе винуватою. Але, слава богу, все закінчилося хепі-ендом", - підсумувала Адамчук.