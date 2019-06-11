Зірка "95 Кварталу" оголилася для фото: шикарна дівчина

Марта Адамчук схвилювала шанувальників новою фотографією
Марта Адамчук, яка є співачкою, актрисою студії "Квартал 95" і "Жіночий Квартал", показала гарячий знімок на своїй сторінці в Instagram.
На фото дівчина позує без одягу, прикриваючи тіло тільки рушником. На знімку видно, що її волосся зібране і на губах нанесена яскрава помада.
Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)
Користувачі мережі були в захваті від фотографії артистки:
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що в мережі спливло унікальне фото двадцятирічного президента України Володимира Зеленського та інших учасників студії "Квартал 95". Дане фото було зроблено в кінці 90-х, коли хлопці ще грали в КВН.
Раніше повідомлялося про те, що Зеленського чекають в "95 Кварталі". Актори розповіли, як студія буде працювати без Володимира.
Ми також робили фото і відео підбірку, яка показує, як змінювався Володимир Зеленський з роками, який став наймолодшим президентом в історії України.