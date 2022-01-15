Зірка "Кріпосної" Сагайдачна хотіла скоїти самогубство

Актриса розповіла, що у її бойфренда були проблеми з алкоголем, він міг приходити о 8 ранку. Однак вона не спала весь час та чекала на нього.

"Він чесно сказав мені: "Аню, я алкоголік", - сказала актриса.

Однак зараз у цього чоловіка є родина, і він зав'язав з алкоголем. Також вона зазначила, що була щасливою у цих стосунках лише один рік, а інші роки вона страждала.

Після розірвання стосунків Анна зібрала свої речі й переїхала до студентського гуртожитку, тоді було дуже нелегко.

Анна Сагайдачна (instagram.com/annasagaidachnaya)

Як з'ясувалось, зірка кілька разів приходила на міст Патона з думками про самогубство.

"Це був саме той період у пошуках мого хлопця, де він там, у яких барах пиячить. Думала я не про хороше на цьому мосту. Коли я почала розуміти, що цим стосункам кінець. Це був період безвиході." - сказала Сагайдачна.

Зазначимо, що на той момент їй було 20 років і у неї не було подруг. Анна додала, що спроба самогубства таки була. Вона порізала руку, але, швидше, хотіла не звести рахунки з життям, а налякати свого хлопця.

Згодом небажання жити минуло завдяки мамі та вірі в Бога.

Анна Сагайдачна її чоловік та син (instagram.com/annasagaidachnaya)