Зірка хітів 90-х померла, не виходячи з коми: що відомо про дивну трагедії

Валентина Легкоступова померла в лікарні в Москві (ФР) не виходячи з коми, у яку знаменита 54-річна співачка і зірка поп-сцени 90-х потрапила з набряком мозку кілька днів тому.

Про трагедію розповіла дочка артистки у своєму Instagram.

"Сьогодні о 15:30 не стало чудової світлої людини, найкращої в світі мами, дочки та бабусі. Світла пам'ять", - написала вона.

Виконавиця вибухових хітів "Ягода-малина" і "Крапля в морі" 6 серпня була виявлена у своїй квартирі в синцях. Спочатку з'явилася версія про те, що співачку побив чоловік - його навіть оголосили в розшук після втечі з клініки - але пізніше версія слідчих не підтвердилася. Як пишуть росЗМІ, за новими даними правоохоронців, Легкоступова впала у ванній і вдарилася головою.

Зазначалося, що Валентина та її чоловік тоді перебували в стані сильного сп'яніння. Це сильно стривожило дочку співачки - вона стверджує, що мама не зловживала спиртними напоями.

"Прошу зауважити дуже важливу річ. Я і моя сім'я нікого не звинувачуємо в побитті, бо не маємо на це права, не маючи доказів. Нехай у всьому розбирається СК. Але ряд питань, на які хотілося б отримати відповіді, маємо. Наприклад, чому в разі її падіння у ванній, з нами не зв'язалися і не повідомили про травму? Жодний стан "п'яного неадеквата" не передбачає собою залишення людини в небезпеці. Для чого взагалі потрібно було випивати?! Це лише мала частина питань", - зазначила вона вчора.

Артистку госпіталізували у медзаклад у важкому стані. Жінку разом із чоловіком Юрієм Фірсовим помістили в наркологічну клініку. Потім її стан сильно погіршився - у неї діагностували черепно-мозкову травму - Легкоступова впала в кому, і її перевели в іншу лікарню й там прооперували.

14 серпня днем співачка померла.

Валентина Легкоступова (Фото: instagram.com/anetta_bril)

Валентина Легкоступова народилася 30 грудня 1965 року в російському Хабаровську, а через три роки сім'я переїхала в Крим у Феодосію. Дебют співачки на естраді відбувся в 1985 році в Херсоні. За свою кар'єру вона випустила два альбоми: "Ягода-малина" (1994) і "Я посміхаюся" (2001).

Відео: Валентина Легкоступова - пісня "Крапля в морі"

Раніше ми писали про те, що українська поп-зірка отримала серйозну травму, після чого співачці заборонили рухатися.