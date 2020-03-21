Зірка Голлівуду з України заразилася коронавірусом

Відома голлівудська і українська актриса Іванна Сахно заразилася коронавірусом. 22-річна зірка американських блокбастера "Тихоокеанський рубіж: Повстання" та екшн-комедії "Шпигун, який мене кинув", вітчизняних стрічок "Іван Сила" і україномовного ситкому "Леся+Рома" зараз вдома на самоізоляції.

Дівчина 21 березня ввечері шокувала армію своїх шанувальників повідомленням про позитивний результат тесту на Covid-19, а також описала в своєму Instagram симптоми хвороби.

Сахно зазначила, що перші "дзвіночки" коронавіруса у неї проявилися не відразу і не одночасно: біль у спині, біль у легенях, температура, носова кровотеча.

"Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи у вас є будь які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас", - закликала знаменитість своїх шанувальників.

Також актриса опублікувала фото медикаментів, вітамінів та заготовленої провізії на час особистої обсервації.

Іванна Сахно захворіла коронавірусом і розповіла про ізоляцію (Фото: instagram.com/ivannasakhno)

Іванна Сахно народилася в Києві в родині режисера Галини Кувивчак-Сахно і оператора Анатолія Сахна. Вона також вирішила пов'язати життя з кіно і стала актрисою.

У 13 років вона виїхала у Ванкувер вчитися, практично не знаючи англійської мови.

У віці 15 років разом з батьками переїхала в Лос-Анджелес, і з 2013 року залишилася Штатах жити і працювати.

Перед справжнім успіхом і визнанням у Голлівуді, які їй принесла одна з головний ролей у фільмі 2018-го "Тихоокеанський рубіж 2", Сахно знялася в США в малобюджетній картині "Дерево тіл" та науково-фантастичному фільмі жахів "Забрати назад не можна".

Також українська актриса знялася в кліпі культової американської рок-групи Green Day - пісня "Bang Bang".

Нагадаємо, що коронавірусом заразилася ще одна голівудська актриса українського походження - зірка Бонданіади Ольга Куриленко також знаходиться в ізоляції та активно займається лікуванням